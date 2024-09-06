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Протест

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2024
Учителя и родители протестуют против готовых домашних заданий
6 сентября, 08:06
Ростовчан возмутила украинская песня на теплоходе у городской набережной
Жителей Ростова возмутило исполнение песни про Украину на теплоходе, курсирующим недалеко от набережной, об этом они делятся в соцсетях.
25 августа, 06:47
На месте вырубленных многолетних елей на Зеленой в Ростове возобновили стройку
21 мая, 10:51
В Ростове-на-Дону потребовали отменить концерт солиста группы «Несчастный случай»
16 января, 05:20
2023
Напуганные ПВО ростовчане требуют запретить салюты и пиротехнику
Жители Ростова требуют запретить запуски салютов после напугавшего всех инцидента, об этом они пишут в соцсетях.
4 ноября 2023, 07:12
В Ростове-на-Дону приступили к строительству скоростного трамвая
В Ростове-на-Дону начался первый этап реализации проекта скоростного трамвая, сообщили в правительстве региона.
11 июля 2023, 06:18
Минкульт России проверит ростовчанина Басту после его интервью про СВО
Минкульт России начал проверку в отношении рэпера Басты из Ростова-на-Дону после его интервью на тему спецоперации, пишут СМИ.
6 апреля 2023, 11:08
2019
ФСБ Ростовской области предотвратило организованные из-за рубежа протесты
25 июня 2019, 10:22

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