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2024
Косметолог из Ростова рассказала, как курение может изуродовать лицо после пластики
15 октября, 10:48
В Ростове мигранты 204 раза нарушили законы
В Ростове провели рейды, направленные на выявление и пресечение незаконной трудовой деятельности мигрантов, сообщили в пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.
12 апреля, 08:45
Массовые облавы на мигрантов провели на рынках Ростова и Аксайского района
В Ростовской области провели масштабные рейды на объектах торговли в Ростове и Аксайском районе, подробности рассказали в пресс-службе ГУ МВД региона.
5 апреля, 08:40
В Ростовской области после рейдов из России планируют выслать 18 мигрантов
12 февраля, 18:11
2023
В Ростовской области ловят мигрантов и готовятся к застройке «Нового Ростова»
6 декабря 2023, 17:47
ФСБ накрыла овощной склад с нелегальными мигрантами в Ростовской области
В Аксае на территории фруктово-овощного терминала обнаружили нелегальных мигрантов, сообщили в региональном УФСБ.
15 сентября 2023, 10:22
Силовики нагрянули на склад Ozon в Ростовской области в поисках нелегальных мигрантов
В Ростовской области силовики пришли с проверками на складской комплекс в Аксайском районе, сообщили в региональном УМВД.
26 июля 2023, 07:50

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