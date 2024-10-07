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Психологическое здоровье

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Октябрь
Россияне массово отказываются терпеть стресс на работе
Последнее время работники российских компаний и предприятий стали более трепетно относиться к своему психологическому здоровью. Около 62% специалистов готовы уволиться из-за стресса на работе, сообщают «Новые известия».
7 октября, 13:51
Сентябрь
Появилась нейросеть, позволяющая парализованным управлять техникой силой мысли
12 сентября, 11:58
Май
«Калечат душу»: митрополит призвал ростовчан ходить не к психологам, а в церковь
Помощь психологов и духовников или священников сравнил в эфире «Дон 24» ростовский митрополит Меркурий.
19 мая, 12:05
Ростовский митрополит Меркурий посоветовал прихожанке отравить мужа мышьяком
Ростовский митрополит Меркурий рассказал о случае с женщиной, которая жаловалась ему на своего мужа, в интервью на «Дон 24».
19 мая, 09:15
Март
Тревожность как образ жизни: с какими проблемами дончане часто обращаются к психологу
9 марта, 13:00
Декабрь 2023
Ученые выяснили, как недостаток сна влияет на жителей Ростовской области
24 декабря 2023, 06:44
Октябрь 2023
В Ростовской области жители мерзнут и борются с тревожностью и БПЛА
10 октября 2023, 17:57

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