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Рынок жилья в Ростове

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Март 2024
Больше половины квартир в новостройках Ростова остаются нераспроданными
Примерно 55% от проектного объема жилья в Ростове остается нераспроданными, следует из данных «РБК Недвижимость».
14 марта 2024, 08:08
Февраль 2024
В Ростове резко выросли цены на квартиры с «бабушкиным» ремонтом
В четвертом квартале 2023 года подорожали все типы квартир, рассказали в Ростовстате.
15 февраля 2024, 12:56
Январь 2024
Чтобы купить «однушку», ростовчанину надо отложить 83 зарплаты
Ростов занял десятое место среди городов-миллионников по доступности жилья, сообщает «Тинькофф журнал».
30 января 2024, 12:10
Декабрь 2023
В декабре вторичное жилье подорожало в Ростове на 3,4%
17 декабря 2023, 13:06
Ноябрь 2023
Жилье в элитных новостройках Ростова подорожало на 11,3%
26 ноября 2023, 08:45
Август 2023
Эксперты прогнозируют затишье на рынке недвижимости в Ростове
Эксперты прогнозируют затишье на рынке недвижимости Ростова из-за роста ипотечных ставок, об этом сообщили донские СМИ.
24 августа 2023, 16:06
Апрель 2023
Власти утвердили планировку территории старого аэропорта в Ростове
В Ростове утвердили документацию по планировке территории старого аэропорта, сообщается на сайте правительства региона.
10 апреля 2023, 13:47

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