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Съемки фильма

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2024
Итоги среды: в Таганроге развесили свастику, а в Ростове не расслышали вой сирен
2 октября 2024, 17:43
Свастику вывесили на здании гимназии в Таганроге
2 октября 2024, 10:57
Из-за съемок фильма на улицах Таганрога перекроют проезд для автомобилистов
В Таганроге ограничат движение транспорта во время съемок художественного фильма, сообщает администрация приморского города.
27 сентября 2024, 05:42
Сергей Безруков предложил построить на левом берегу Ростова-на-Дону кинокластер
Известный актер театра и кино Сергей Безруков предложил возвести на левом берегу Дона в Ростове кинематографический кластер. Об этом народный артист России рассказал в эфире телепрограммы «Сердце Юга. Ростов-на-Дону».
19 сентября 2024, 08:18
2023
В Сети появились кадры облака над Таганрогом, похожего на ядерный гриб
14 октября 2023, 15:42
Жителей из Ростовской области предупредили о звуках взрывов с 12 и по 16 мая
В Гуково из-за съемок фильма будут слышны звуки взрывов по причине использования пиротехники, сообщила в соцсетях администрация Гуково.
12 мая 2023, 11:00
Центр Ростова перекрыли для людей в военной форме и техники без предупреждения
23 апреля 2023, 05:32

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