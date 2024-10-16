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Сбыт наркотиков

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2024
Силовики накрыли крупнейшую нарколабораторию в Ростове-на-Дону
Правоохранители задержали трех местных жителей, причастных к производству и сбыту синтетических наркотиков в особо крупных размерах в Ростовской области, сообщает региональное УФСБ 16 октября.
16 октября, 09:51
На пять лет отправили в колонию наркоторговца из Ростова-на-Дону
4 октября, 10:54
В Ростове-на-Дону обнаружили нарколабораторию и 35 килограммов наркотиков
19 сентября, 12:31
У жителя Ростовской области изъяли 43 килограмма наркотиков
11 сентября, 08:37
Грозит пожизненное: у водителя каршеринга в Ростове нашли почти килограмм наркотиков
8 августа, 17:58
Владельцев нарколабораторий осудили в Ростовской области
В Ростове-на-Дону огласили приговор членам банды, который занимались сбытом наркотиков, сообщили в региональном УФСБ.
11 июня, 08:52
2023
Суд в Ростове отказался скостить срок полицейским, осужденным за наркотики и взятки
В Ростове-на-Дону двое бывших полицейских, которые попались на нескольких преступлениях, пытались обжаловать приговор, пишут СМИ.
2 августа 2023, 07:13

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