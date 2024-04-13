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Скорость движения

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Апрель
Смертельное ДТП с фурами парализовало движение на М-4 в Ростовской области
13 апреля, 09:45
Март
В Ростове планируют реконструировать и продлить дорогу на проспекте Стачки
28 марта, 12:43
В Ростове утвердили проект новой дороги в Александровке
2 марта, 07:34
Январь
В Ростовской области прогнозируют 12-градусные морозы с мокрым снегом и туманом
27 января, 10:01
Три человека разбились на трассе «Азов — Староминская» утром 1 января
1 января, 15:49
Декабрь 2023
В Ростове на Портовой запретили разгоняться больше 40 километров в час
В Ростове на ЗЖМ собираются ограничить скорость до 40 километров в час, об этом сообщили на портале администрации города.
25 декабря 2023, 07:31
Ноябрь 2023
В Ростовской области на две недели изменят движение по М-4 «Дон»
27 ноября 2023, 13:40

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