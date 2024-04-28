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Следственное управление

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Апрель
Бастрыкин потребовал возбудить дело после избиения ветерана СВО в Ростове
Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после того, как в Ростове-на-Дону группа лиц напала на участника спецоперации и его жену, сообщили в Следкоме.
28 апреля, 07:04
Март
Бизнесмен в Ростове подкупил конкурента, чтобы сорвать госконтракт
В Ростове задержали горожанина, который подкупил руководителя фирмы-конкурента, об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Ростовской области.
1 марта, 10:44
Февраль
Чиновницу из Таганрога осудили за разрешение построить здание в зоне охраны ОКН
8 февраля, 17:19
Декабрь 2023
В Ростове готовят улицы к Новому году, а на М-4 установят новые пункты оплаты проезда
2 декабря 2023, 16:39
В Ростовской области пьяная сиделка жестоко убила 88-летнюю парализованную бабушку
2 декабря 2023, 12:17
Октябрь 2023
В Ростовской области вновь сработала ПВО, а в Ростове на улицах заметили гранату
В Ростовской области силы ПВО сбивают цели в небе, пока дончане решают конфликты дракой на табуретах и разбрасывают по улицам гранаты.
24 октября 2023, 16:14
Август 2023
Стал известен возраст погибших детей в аварии с восемью жертвами в Ростовской области
В Ростовской области в столкновении двух автомобилей погибли дети в возрасте от 3 до 10 лет, сообщили в региональном УСКР.
22 августа 2023, 06:31

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