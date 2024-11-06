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Спортивные соревнования

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2024
Тыловика ЮТУ осудили за мошенничество с соревнованиями таможенников
Ленинский районный суд Ростова избрал наказание экс-сотруднику Южного таможенного управления ФТС России Валерию Козорезову, сообщает региональное УФСБ.
6 ноября, 09:16
В Ростове пройдет «Донской марафон», несмотря на запрет массовых мероприятий
6 октября, 05:10
В Ростове-на-Дону перекроют движение на левом берегу из-за соревнования
20 сентября, 16:30
В Ростове-на-Дону все спортивные мероприятия пройдут без зрителей
30 августа, 19:10
2023
Трассу Ростов — Азов перекроют с утра 14 октября
В Ростовской области из-за спортивных соревнований ограничат движение на одной из трасс, сообщили в Минтранспорта региона.
13 октября 2023, 10:28
В Ростовской области спасли школьников, упавших за борт парусника в воду
В Ростовской области спасатели помогли школьникам, которые выпали за борт парусника, об этом сообщил местный Telegram-канал.
12 августа 2023, 10:24
Стало известно, как Ростов-на-Дону отметит 275-летие
Ростову-на-Дону в следующем году исполнится 275 лет, а подготовка к юбилею уже началась.
10 июля 2023, 11:03

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