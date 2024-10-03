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Театральный проспект

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2024
Бесхозный квадрокоптер нашли на Театральном проспекте в Ростове
3 октября, 18:25
В Ростове ограничат движение транспорта из-за празднования 1 Мая
13 апреля, 10:53
Движение ограничат до конца мая на Театральном в Ростове-на-Дону
4 марта, 10:27
Восьмибалльные пробки парализовали движение в Ростове из-за снегопада
12 января, 05:29
2023
«Позорище»: подземный переход частично обрушился на Театральном в Ростове
В Ростове-на-Дону обвалился потолок подземного перехода на проспекте Театральный, сообщили горожане в соцсетях.
29 декабря 2023, 09:27
Две аварии парализовали движение в центре Ростова-на-Дону утром 20 июля
В Ростове-на-Дону в районе проспекта Шолохова произошли две аварии, что привело к пробкам, следует из данных онлайн-карт.
20 июля 2023, 06:47
Массовые отключения горячей воды ожидаются в Ростове-на-Дону с 24 июля
В Ростове-на-Дону снова пройдут отключения горячей воды из-за технических работ на теплосетях, сообщают «Ростовские тепловые сети».
10 июля 2023, 11:54

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