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Трудовая деятельность

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Октябрь
Работников в Ростовской области массово переводят на удаленку
10 октября, 15:20
Ростов-на-Дону вошел в число лучших городов для карьеры
10 октября, 09:35
Жители Ростовской области массово перестали бояться потерять работу
8 октября, 10:43
Стало известно, кому в Ростове-на-Дону готовы платить от 200 тысяч рублей
8 октября, 09:03
Россияне массово отказываются терпеть стресс на работе
Последнее время работники российских компаний и предприятий стали более трепетно относиться к своему психологическому здоровью. Около 62% специалистов готовы уволиться из-за стресса на работе, сообщают «Новые известия».
7 октября, 13:51
Июль
Стало известно, кого в Ростове-на-Дону работодатели готовы «оторвать с руками»
12 июля, 14:53
Апрель
В Ростове мигранты 204 раза нарушили законы
В Ростове провели рейды, направленные на выявление и пресечение незаконной трудовой деятельности мигрантов, сообщили в пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.
12 апреля, 08:45

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