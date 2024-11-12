rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Упаковка

Выбрать дату
2024
В Ростовской области появится распределительный центр «Золотого Яблока»
12 ноября, 09:05
Цены на выпечку в Ростове-на-Дону сравнялись с московскими
В Ростове стоимость выпечки приблизилась к московской. Цены на юге России подскочили из-за растущих издержек. Как сообщают СМИ, стоимость муки почти не повлияла на это.
31 октября, 19:35
В поликлинике Ростова-на-Дону рассказали, чем опасен чай из пакетиков
10 сентября, 15:10
Жительница Батайска нашла дохлую мышь в упаковке с мидиями
Жительница Батайска нашла труп мыши в упаковке с мидиями, купленной в местном магазине, сообщила она в соцсетях.
4 августа, 05:47
Красную икру в Ростовской области стали скупать в банках по полкило
19 января, 06:58
2023
Золото в баночках: сколько стоит в Ростове черная и красная икра к Новому году
24 ноября 2023, 09:01
Сколько стоит приготовить домашнее мороженое в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону стоимость приготовления килограмма домашнего мороженого составляет 188 рублей, сообщает Центробанк.
6 июля 2023, 06:24

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика