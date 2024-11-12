rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 ноября, 09:05

Published 12 ноября, 09:05

Modified 12 ноября, 09:07

Updated 12 ноября, 09:07

В Ростовской области появится распределительный центр «Золотого Яблока»

В Ростовской области появится распределительный центр «Золотого Яблока»

12 ноября 2024, 09:05
Фото: Unsplash. В Ростовской области появится распределительный центр «Золотого Яблока»
Одна из крупнейших российских торговых сетей по продаже парфюмерно-косметических изделий «Золотое Яблоко» откроет распределительный центр в Аксайском районе, информирует «Агентство инвестиционного развития Ростовской области».

Компания «Золотое яблоко» арендовала на территории Грушевского индустриального парка под Ростовом-на-Дону часть площадей логистического терминала FM Logistic для создания распределительного центра. Именно здесь любимый ретейлер многих российских покупательниц будет собирать и упаковывать онлайн-заказы.

Завод по производству медикаментов запустили в Ростовской области
Узнать подробнее

Гендиректор АИР Игорь Бураков рассказал, что площадь терминала FM Logistic составляет 36 тысяч квадратных метров. Теперь его треть принадлежит «Золотому Яблоку». По его словам, открытие склада позволит компании расширить ассортимент товаров, доступных для онлайн покупки, и ускорить доставку заказов в Ростовскую и Волгоградскую области, а также в Краснодарский край.

Ранее RostovGazeta рассказала о том, что в Ростовской области построят гигантский мультитемпературный склад за один миллиард рублей.

Читайте также:
Повестки в военкомат раздали на ярмарке в Ростовской областиСуд запретил компании из Ростова-на-Дону продавать лосины с пуш-ап эффектомВ Ростове-на-Дону продают рыжую кошку за один миллион рублей
#Регина Симакова#Общество#Ростовская область#Продажа#Последние новости Ростова на сегодня#Покупки#Аксайский район#Центр#Упаковка#Склад#Сортировочные центры#Покупатель
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика