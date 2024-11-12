В Ростовской области появится распределительный центр «Золотого Яблока»

Posted 12 ноября, 09:05
Published 12 ноября, 09:05
Modified 12 ноября, 09:07
Updated 12 ноября, 09:07
Компания «Золотое яблоко» арендовала на территории Грушевского индустриального парка под Ростовом-на-Дону часть площадей логистического терминала FM Logistic для создания распределительного центра. Именно здесь любимый ретейлер многих российских покупательниц будет собирать и упаковывать онлайн-заказы.
Гендиректор АИР Игорь Бураков рассказал, что площадь терминала FM Logistic составляет 36 тысяч квадратных метров. Теперь его треть принадлежит «Золотому Яблоку». По его словам, открытие склада позволит компании расширить ассортимент товаров, доступных для онлайн покупки, и ускорить доставку заказов в Ростовскую и Волгоградскую области, а также в Краснодарский край.
Ранее RostovGazeta рассказала о том, что в Ростовской области построят гигантский мультитемпературный склад за один миллиард рублей.