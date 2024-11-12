В Ростовской области появится распределительный центр «Золотого Яблока»

Гендиректор АИР Игорь Бураков рассказал, что площадь терминала FM Logistic составляет 36 тысяч квадратных метров. Теперь его треть принадлежит «Золотому Яблоку». По его словам, открытие склада позволит компании расширить ассортимент товаров, доступных для онлайн покупки, и ускорить доставку заказов в Ростовскую и Волгоградскую области, а также в Краснодарский край.