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Posted 8 марта 2017, 09:19

Published 8 марта 2017, 09:19

Modified 1 октября, 13:53

Updated 1 октября, 13:53

Тренер "Манчестер Юнайтед" раздал автографы ростовским фанатам

8 марта 2017, 09:19
После прилета в Ростов футбольной команды "Манчестер Юнайтед" тренер Жозе Моуринью раздал автографы местным жителям, видеозапись с этим моментом опубликовали в соцсети "ВКонтакте" в группе клуба "Ростов".

"Манчестер Юнайтед" прилетел в Ростов во вторник вечером. Множество ростовчан встретили команду. Единственным, кто подошел к ним, стал тренер английского клуба.

Он дал автографы ростовчанам. В это время его охраняли полицейские.

Игра с "Ростовом" пройдет 9 марта в рамках Лиги Европы. На матч уже раскупили все билеты.

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