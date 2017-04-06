RostovGazeta восстановила хронику событий взрыва в Ростове

Позже появился официальный комментарий, из которого стало известно, что сторож школы №5 подобрал недалеко от учебного заведения фонарик, при нажатии на кнопку которого произошел взрыв. В результате происшествия мужчине оторвало кисть правой руки и несколько пальцев левой, кроме того, он получил осколочные ранения грудной клетки и живота. Пострадавшего доставили в больницу, где он был срочно прооперирован, врачи оценили состояние мужчины как критическое.