RostovGazeta восстановила хронику событий взрыва в Ростове

Сообщение о взрыве на улице Социалистической поступило в "Службу 112" около 07.00 мск. В короткие сроки территорию оцепили, на место выехали кинологи с собаками, пожарные, полиция и спасатели.
В течение продолжительного времени официальных комментариев не поступало, находящиеся на месте взрыва сотрудники МЧС заявили журналисту RostovGazeta, что проводятся учения. Сотрудник полиции, стоящий в оцеплении, поделился, что якобы обнаружили взрывное устройство, но точных сведений нет.
Позже появился официальный комментарий, из которого стало известно, что сторож школы №5 подобрал недалеко от учебного заведения фонарик, при нажатии на кнопку которого произошел взрыв. В результате происшествия мужчине оторвало кисть правой руки и несколько пальцев левой, кроме того, он получил осколочные ранения грудной клетки и живота. Пострадавшего доставили в больницу, где он был срочно прооперирован, врачи оценили состояние мужчины как критическое.
В Ростове начали проводить проверки в школах, поступившее сообщение о еще одной бомбе не подтвердилось. На место взрыва выехали саперы. По состоянию на 10:50 мск в четверг школы города работали в штатном режиме. Областное УСКР проинформировало, что по факту взрыва возле ростовской школы завели уголовное дело по фактам оборота взрывчатых веществ и покушения на жизнь.
Власти обратились к жителям города с просьбой сообщать о всех фактах нахождения бесхозных предметов и не пытаться выяснять их происхождение самостоятельно. В ростовских школах запланировали проведение лекций о правилах поведения при нахождении подозрительных предметов. Всех детей, посещающих школы и детские сады Ростова, ознакомят с памятками до 16.00 пятницы.
Видео взрыва появилось в сети интернет в одной из ростовских групп "ВКонтакте". На опубликованном ролике хорошо видно, как неизвестный оставляет предмет, затем его поднимает другой мужчина, через мгновение раздается взрыв.
По состоянию на 15.00 мск представители Следственного комитета заявили, что оперативники закончили осмотр места происшествия и изъяли записи всех видеокамер, в зону видения которых мог попасть злоумышленник, оставивший взрывчатку на ростовской улице. Сообщается, что СК ведет поиск преступника.
р3