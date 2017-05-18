Церковь Ростова не запрещает говорить по золотому iPhone 7 в храме

В одном из храмов в Ростове-на-Дону житель Крыма снял на видео женщину, разговаривающую по золотому iPhone 7. Женщина, по предположению пользователей сетей, является матушкой.
"Никакая она не матушка, она обыкновенная сестра нашего сестричества. Более мракобесно то, как люди накинулись на эту женщину, нежели ее поведение в храме. Когда она разговаривала по телефону, в церкви никакой службы не было, поэтому "преступления" в ее поведении я не вижу", - отметил Петровский.
Ростовчанам показалось, что сестра в храме собирает деньги, нагнувшись над сумкой. Однако представитель Ростовской епархии отметил, что женщина моет полы.