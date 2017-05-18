Церковь Ростова не запрещает говорить по золотому iPhone 7 в храме

"Никакая она не матушка, она обыкновенная сестра нашего сестричества. Более мракобесно то, как люди накинулись на эту женщину, нежели ее поведение в храме. Когда она разговаривала по телефону, в церкви никакой службы не было, поэтому "преступления" в ее поведении я не вижу", - отметил Петровский.