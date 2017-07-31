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Posted 31 июля 2017, 08:10

Published 31 июля 2017, 08:10

Modified 1 октября, 14:57

Updated 1 октября, 14:57

"ЮгСтройИнвест" погасил долги перед Ростовом после иска

31 июля 2017, 08:10
Одна из крупнейших девелоперских компаний на Юге России – ООО "ЮгСтройИнвест-Дон" - погасила долг за использование участка стоимостью 27 миллионов рублей после иска департамента имущественно-земельных отношений Ростова-на- Дону, говорится в ответе администраии на запрос RostovGazeta.

Напомним, департамент имущественно-земельных отношений Ростова обратился в Арбитражный суд Ростовской области с исковым заявлением о взыскании 287 тысяч рублей за пользование земельным участком общей площадью 17,3 тысячи квадратных метров по улице 45-линия, 41. Участок расположен в районе строящегося микрорайона Красный Аксай.

Помимо этого, департамент потребовал взыскать 8,8 тысячи рублей процентов за пользование чужими денежными средствами.

"В связи с погашением задолженности в полном объеме, департамент отказался от искового заявления еще 27 июня, однако определение о прекращении производства по делу в департамент пока не поступало", - говорится в сообщении.

Напомним, в Ростове-на-Дону компания "ЮгСтройИнвест" застраивает микрорайон Красный Аксай на месте бывшей промзоны. В Краснодаре компания возводит микрорайон Губернский, а в Ставрополе – Перспективный и ЖК "Новороссийский". ГУ МВД России по Ставропольскому краю недавно сообщило о расследовании нескольких дел, связанных с дочерними компаниями ЮСИ.

Компанию также обвинили в нападении на блогера Илью Варламова: он узнал в одном из нападавших сотрудника ЮСИ. Свою причастность к нападениям в компании отрицают. Позже стало известно, что "ЮгСтройИнвест" дает бесплатно квартиры сотрудникам МВД. Варламов назвал такие действия компании коррупцией. В МВД ситуацию не комментируют.

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#Экономика#Новости
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