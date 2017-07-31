"ЮгСтройИнвест" погасил долги перед Ростовом после иска

Компанию также обвинили в нападении на блогера Илью Варламова: он узнал в одном из нападавших сотрудника ЮСИ. Свою причастность к нападениям в компании отрицают. Позже стало известно, что "ЮгСтройИнвест" дает бесплатно квартиры сотрудникам МВД. Варламов назвал такие действия компании коррупцией. В МВД ситуацию не комментируют.