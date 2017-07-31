"ЮгСтройИнвест" погасил долги перед Ростовом после иска

Posted 31 июля 2017, 08:10
Published 31 июля 2017, 08:10
Modified 1 октября, 14:57
Updated 1 октября, 14:57
Напомним, департамент имущественно-земельных отношений Ростова обратился в Арбитражный суд Ростовской области с исковым заявлением о взыскании 287 тысяч рублей за пользование земельным участком общей площадью 17,3 тысячи квадратных метров по улице 45-линия, 41. Участок расположен в районе строящегося микрорайона Красный Аксай.
Помимо этого, департамент потребовал взыскать 8,8 тысячи рублей процентов за пользование чужими денежными средствами.
"В связи с погашением задолженности в полном объеме, департамент отказался от искового заявления еще 27 июня, однако определение о прекращении производства по делу в департамент пока не поступало", - говорится в сообщении.
Напомним, в Ростове-на-Дону компания "ЮгСтройИнвест" застраивает микрорайон Красный Аксай на месте бывшей промзоны. В Краснодаре компания возводит микрорайон Губернский, а в Ставрополе – Перспективный и ЖК "Новороссийский". ГУ МВД России по Ставропольскому краю недавно сообщило о расследовании нескольких дел, связанных с дочерними компаниями ЮСИ.
Компанию также обвинили в нападении на блогера Илью Варламова: он узнал в одном из нападавших сотрудника ЮСИ. Свою причастность к нападениям в компании отрицают. Позже стало известно, что "ЮгСтройИнвест" дает бесплатно квартиры сотрудникам МВД. Варламов назвал такие действия компании коррупцией. В МВД ситуацию не комментируют.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 985 271-59-30
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]