Аксайский водоканал залатает гнилую трубу с помоями после жалоб на запах

Posted 1 августа 2017, 14:33
Published 1 августа 2017, 14:33
Modified 24 декабря, 18:26
Updated 24 декабря, 18:26
Прорвавшая труба у балки Жанкина – это не первая проблема в верховьях реки Темерник. По словам главного инженера Аксайского водоканала, за последние два года компании уже приходилось восстанавливать часть очистных сооружений, построенных еще в 1991 году, в быстротоке и перетоке, а также расчищать грунтовую канаву протяженностью в 3,6 километра, чтобы нечистоты не растеклись.
"Это последнее сооружение, которое мы не успели восстановить. Эти работы будут выполнены до конца сентября текущего года", - говорит Стешин.
За сброс неочищенных стоков в реку компанию оштрафовали на 4 миллиона рублей. Ущерб, нанесенный экологии региона, еще подсчитывается.