Аксайский водоканал залатает гнилую трубу с помоями после жалоб на запах

Прорвавшая труба у балки Жанкина – это не первая проблема в верховьях реки Темерник. По словам главного инженера Аксайского водоканала, за последние два года компании уже приходилось восстанавливать часть очистных сооружений, построенных еще в 1991 году, в быстротоке и перетоке, а также расчищать грунтовую канаву протяженностью в 3,6 километра, чтобы нечистоты не растеклись.