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Posted 1 августа 2017, 14:33

Published 1 августа 2017, 14:33

Modified 24 декабря, 18:26

Updated 24 декабря, 18:26

Аксайский водоканал залатает гнилую трубу с помоями после жалоб на запах

1 августа 2017, 14:33
Прогнившую насквозь трубу у верховьев реки Темерник под городом Ростовом-на-Дону отремонтируют до конца сентября текущего года после жалоб местных жителей на невыносимый запах, сообщил во вторник главный инженер АО "Аксайская ПМК РСВС" (выполняет функции водоканала в городском поселении) Олег Стешин.

Прорвавшая труба у балки Жанкина – это не первая проблема в верховьях реки Темерник. По словам главного инженера Аксайского водоканала, за последние два года компании уже приходилось восстанавливать часть очистных сооружений, построенных еще в 1991 году, в быстротоке и перетоке, а также расчищать грунтовую канаву протяженностью в 3,6 километра, чтобы нечистоты не растеклись.

"Это последнее сооружение, которое мы не успели восстановить. Эти работы будут выполнены до конца сентября текущего года", - говорит Стешин.

За сброс неочищенных стоков в реку компанию оштрафовали на 4 миллиона рублей. Ущерб, нанесенный экологии региона, еще подсчитывается.

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