Каждый второй потребитель в Ростовской области отстаивает свои права

Департамент потребительского рынка Ростовской области представил во вторник результаты ежегодного социологического исследования покупательского поведения жителей региона. В ходе презентации Теларова отметила, что в области наблюдается рост потребительской грамотности и активности при защите собственных прав.
"Большинство донских потребителей, а это 80,8% считают, что могут защитить свои права самостоятельно, либо им нужно располагать большим количеством информации в этой сфере", - сказала Теларова. По ее словам, получать информацию о защите прав потребителей через электронную почту и социальные сети хотели бы 41% респондентов.
Из данных презентации следует, что в случае покупки некачественного товара всегда отстаивают свои права 31,2 % дончан, стараются отстаивать - 34,7%, считают, что об инциденте проще забыть - 34,2%. "Почти каждый второй потребитель отстаивает свои права", - заключила эксперт.
Самыми популярными способами защиты прав является обращение по телефону горячей линии (14%), в местный отдел защиты прав потребителей (10%), в общественные организации и к адвокату (по 6%), обращения в СМИ и Роспотребнадзор (4%). "В этом году поступило более 900 звонков на горячую линию за первое полугодие. Так же граждане активно пользуются институтом консультирования и досудебного урегулирования. За первое полугодие 2017 года специалисты проконсультировали 40 тысяч граждан, это очень серьезная цифра. Таким способом удалось решить порядка 20% конфликтов", - сообщила директор.
Она так же отметила, что в сфере торговли повсеместно стали выдаваться чеки и другие документы. "Еще пять лет назад чеки давали в двух случаях их десяти, сейчас это 100% выдача чека и пакета документов по требованию потребителя", - сказала Теларова. Директор добавила, что только 7% жителей не обращают внимание на то, выдали ли им чек.