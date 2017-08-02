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Каждый второй потребитель в Ростовской области отстаивает свои права

2 августа 2017, 13:53
В случае приобретения некачественного товара почти каждый второй потребитель отстаивает свои права, сообщила результаты социологического исследования директор департамента потребительского рынка Ростовской области Ирина Теларова.

Департамент потребительского рынка Ростовской области представил во вторник результаты ежегодного социологического исследования покупательского поведения жителей региона. В ходе презентации Теларова отметила, что в области наблюдается рост потребительской грамотности и активности при защите собственных прав.

"Большинство донских потребителей, а это 80,8% считают, что могут защитить свои права самостоятельно, либо им нужно располагать большим количеством информации в этой сфере", - сказала Теларова. По ее словам, получать информацию о защите прав потребителей через электронную почту и социальные сети хотели бы 41% респондентов.

Из данных презентации следует, что в случае покупки некачественного товара всегда отстаивают свои права 31,2 % дончан, стараются отстаивать - 34,7%, считают, что об инциденте проще забыть - 34,2%. "Почти каждый второй потребитель отстаивает свои права", - заключила эксперт.

Самыми популярными способами защиты прав является обращение по телефону горячей линии (14%), в местный отдел защиты прав потребителей (10%), в общественные организации и к адвокату (по 6%), обращения в СМИ и Роспотребнадзор (4%). "В этом году поступило более 900 звонков на горячую линию за первое полугодие. Так же граждане активно пользуются институтом консультирования и досудебного урегулирования. За первое полугодие 2017 года специалисты проконсультировали 40 тысяч граждан, это очень серьезная цифра. Таким способом удалось решить порядка 20% конфликтов", - сообщила директор.

Она так же отметила, что в сфере торговли повсеместно стали выдаваться чеки и другие документы. "Еще пять лет назад чеки давали в двух случаях их десяти, сейчас это 100% выдача чека и пакета документов по требованию потребителя", - сказала Теларова. Директор добавила, что только 7% жителей не обращают внимание на то, выдали ли им чек.

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