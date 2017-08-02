Каждый второй потребитель в Ростовской области отстаивает свои права

Она так же отметила, что в сфере торговли повсеместно стали выдаваться чеки и другие документы. "Еще пять лет назад чеки давали в двух случаях их десяти, сейчас это 100% выдача чека и пакета документов по требованию потребителя", - сказала Теларова. Директор добавила, что только 7% жителей не обращают внимание на то, выдали ли им чек.