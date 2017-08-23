rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 августа 2017, 14:32

Published 23 августа 2017, 14:32

Modified 24 декабря 2024, 18:26

Updated 24 декабря 2024, 18:26

Водоканал обследует сети на месте пожара в Ростове

23 августа 2017, 14:32
Сюжет
Пожар на "Театралке"
Проводится обследование водопроводной и канализационной сети на месте пожара в Ростове, сообщил директор департамента по эксплуатации водопроводно-канализационного хозяйства "Ростовводоканал" Сейран Срабионян.

"Во время пожара было большое количество тяжелой техники, которая посбивала люки, в них попал мусор. Мы проводим обследование водопроводной и канализационной сети и принимаем меры по нормализации их работы: чистим канализационные колодцы, промываем канализационную линию. В настоящее время все линии работают, у всех потребителей есть вода", - сообщил директор. Он добавил, что специалисты проводят обследование сгоревших домов, чтобы прекратить начисления по ним.

Во время пожара на улице Нижегородской в понедельник погиб один человек, пострадали почти полсотни. Сгорело больше ста зданий, 10 из которых - многоквартирные дома. Сейчас в уцелевших домах есть электроэнергия. Уличное освещение должны восстановить к вечеру среды, подключение абонентов к газоснабжению будут проводить в течение всего светового дня.

Вы когда-нибудь видели, как работают сотрудники водоканала?
Проголосовало: 0 чел.
#Пожар на "Театралке"#Новости#Видео
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика