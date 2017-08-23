Водоканал обследует сети на месте пожара в Ростове

Posted 23 августа 2017, 14:32
Published 23 августа 2017, 14:32
Modified 24 декабря 2024, 18:26
Updated 24 декабря 2024, 18:26
"Во время пожара было большое количество тяжелой техники, которая посбивала люки, в них попал мусор. Мы проводим обследование водопроводной и канализационной сети и принимаем меры по нормализации их работы: чистим канализационные колодцы, промываем канализационную линию. В настоящее время все линии работают, у всех потребителей есть вода", - сообщил директор. Он добавил, что специалисты проводят обследование сгоревших домов, чтобы прекратить начисления по ним.
Во время пожара на улице Нижегородской в понедельник погиб один человек, пострадали почти полсотни. Сгорело больше ста зданий, 10 из которых - многоквартирные дома. Сейчас в уцелевших домах есть электроэнергия. Уличное освещение должны восстановить к вечеру среды, подключение абонентов к газоснабжению будут проводить в течение всего светового дня.