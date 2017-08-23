Водоканал обследует сети на месте пожара в Ростове

"Во время пожара было большое количество тяжелой техники, которая посбивала люки, в них попал мусор. Мы проводим обследование водопроводной и канализационной сети и принимаем меры по нормализации их работы: чистим канализационные колодцы, промываем канализационную линию. В настоящее время все линии работают, у всех потребителей есть вода", - сообщил директор. Он добавил, что специалисты проводят обследование сгоревших домов, чтобы прекратить начисления по ним.