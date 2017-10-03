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Ростовские строители не потянут застройку микрорайонов в одиночку — эксперт

3 октября 2017, 12:30
Небольшие строительные компании Ростова-на-Дону не потянут застройку крупных микрорайонов города в одиночку, считает глава Ассоциации строителей Дона Сергей Белевцов.

В интервью RostovGazeta он рассказал, что местные компании, чтобы выжить, по аналогии с соседним Краснодарским краем будут вынуждены консолидироваться в крупные объединения застройщиков.

"Если наш город и дальше будет застраиваться микрорайонами, то, конечно, никто из местных строительных компаний эту застройку не потянет. Придется объединяться, а это не так просто", - говорит Белевцов.

По его словам, выгодна такая политика крупным застройщикам из соседних регионов. Они имеют возможность снижать цены на жилье в кризис и повышать их после него, не теряя убытков, а также лавировать темпами строительства. Сейчас один из крупнейших застройщиков в регионе осваивает территорию бывшего завода "Красный Аксай". Первые дома жилого комплекса с одноименным названием планируют сдать уже в этом году. Застройщик – компания "ЮгСтройИнвест" (ЮСИ) из Краснодарского края. Компания также строит жилье на Ставрополье. Жильцы жилого комплекса "Перспективный", который уже сдала компания, пожаловались на качество строительства этих домов уже свыше 60 раз. Основные претензии к окнам и сырости в подвалах.

Мелким же застройщикам, как правило, остается, по словам Белевцова, только точечная застройка. Получить разрешение на строительство такого жилья становится все сложнее. За пять месяцев текущего года власти не выдали ни одного разрешения на строительство. По мнению Белевцова, это связано с тем, что власти намерены уйти от точечной застройки в центре города, чтобы не потерять его облик.

Полную версию интервью читайте на сайте rostovgazeta.ru.

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