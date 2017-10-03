Ростовские строители не потянут застройку микрорайонов в одиночку — эксперт

По его словам, выгодна такая политика крупным застройщикам из соседних регионов. Они имеют возможность снижать цены на жилье в кризис и повышать их после него, не теряя убытков, а также лавировать темпами строительства. Сейчас один из крупнейших застройщиков в регионе осваивает территорию бывшего завода "Красный Аксай". Первые дома жилого комплекса с одноименным названием планируют сдать уже в этом году. Застройщик – компания "ЮгСтройИнвест" (ЮСИ) из Краснодарского края. Компания также строит жилье на Ставрополье. Жильцы жилого комплекса "Перспективный", который уже сдала компания, пожаловались на качество строительства этих домов уже свыше 60 раз. Основные претензии к окнам и сырости в подвалах.