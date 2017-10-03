Товарооборот между РФ и Евросоюзом увеличился на 25%, несмотря на санкции

За семь месяцев 2017 года товарооборот между Россией и Евросоюзом увеличился на 25%, следует из сообщения программы "Бизнес-вектор".

"За указанный период товарооборот между странами Европы и России достиг $137 миллиардов, доля Евросоюза в товарообороте РФ с другими странами составляет более 43%, и это учитывая санкционный режим. "Запад никогда не отказывался от партнерства с нашей страной, из 6 тысяч немецких фирм после введения санкций лишь 400 покинули российский рынок", - рассказал глава ТПП РФ Сергей Катырин. На заседании аффилированных членов и членов-корреспондентов Европалаты, прошедшей в ТПП РФ, обсуждалось, каким образом наладить работу, несмотря на санкционный режим. Представители Европалаты уверены, что экономика превыше политики, главная цель бизнеса – борьба с безработицей и бедностью. р3