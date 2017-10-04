"Евродон" попытается оспорить решение арбитража о выплате 14,8 млн рублей

Ранее Арбитражный суд Ярославской области удовлетворил иск ООО "ПолиЭР" к компании "Евродон" о взыскании задолженности на сумму 14,8 миллиона рублей, из которых 1,4 миллиона рублей — сумма неустойки. Из документов следует, что между предприятиями в марте 2015 года был заключен договор на поставку посуды на общую сумму 13,3 миллиона рублей. Ярославский производитель посуды предоставил товарные накладные, согласно которым он выполнил поставку в декабре 2016 года. Однако "Евродон" так и не оплатил товар.