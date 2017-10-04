"Евродон" попытается оспорить решение арбитража о выплате 14,8 млн рублей

Posted 4 октября 2017, 13:24
Published 4 октября 2017, 13:24
Modified 1 октября, 15:12
Updated 1 октября, 15:12
Ранее Арбитражный суд Ярославской области удовлетворил иск ООО "ПолиЭР" к компании "Евродон" о взыскании задолженности на сумму 14,8 миллиона рублей, из которых 1,4 миллиона рублей — сумма неустойки. Из документов следует, что между предприятиями в марте 2015 года был заключен договор на поставку посуды на общую сумму 13,3 миллиона рублей. Ярославский производитель посуды предоставил товарные накладные, согласно которым он выполнил поставку в декабре 2016 года. Однако "Евродон" так и не оплатил товар.
В конце августа 2016 года арбитраж принял решение о взыскании требуемой суммы с ответчика. Однако, по имеющимся в документах суда данным, "Евродон" направил апелляционную жалобу в суд апелляционной инстанции.
Напомним, что по результатам 2016 года убытки ООО "Евродон" превысили два миллиарда рублей. В настоящее время в отношении компании по неисполненным обязательствам в арбитраж заявлено 12 требований на общую сумму 77,14 миллиона рублей.
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