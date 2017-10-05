Суд взыскал с компании "Евродон" почти $300 тыс

Posted 5 октября 2017, 12:19
Published 5 октября 2017, 12:19
Modified 1 октября, 13:28
Updated 1 октября, 13:28
По текущему валютному курсу донское предприятие обязали выплатить свыше 17,2 миллиона рублей пени. О других подробностях данного дела не сообщается.
По данным системы СПАРК, ТД "Содружество" зарегистрировано в городе Светлый Калининградской области. Предприятие специализируется на оптовой торговле зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных. По итогам 2016 года убытки компании перевалили за 171,3 миллиона рублей.
Ранее сообщалось, что по итогам 2016 года компания "Евродон" также оказалась убыточной. Сумма убытка превысила два миллиарда рублей.
В настоящее время в отношении компании по неисполненным обязательствам в арбитраж заявлено 12 требований на общую сумму 77,14 миллиона рублей.
ГК "Евродон" представляет собой агрокомплекс по производству птицы. На данный момент в производстве индейки задействовано около 300 птичников и 30 площадок выращивания и подращивания.
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