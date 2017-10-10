Цены и привычки стали на пути строительства из дерева в Ростовской области

Posted 10 октября 2017, 16:16
Published 10 октября 2017, 16:16
Modified 1 октября, 15:25
Updated 1 октября, 15:25
В то же время, они уверены в перспективности этого направления по ряду причин.
По данным программы "Бизнес-вектор", в 2016 году в РФ было возведено около 80 миллионов квадратных метров жилья, но доля деревянного домостроения в этой цифре – менее 10%.
"Рынок деревянного домостроения в регионе в доле от всего рынка индивидуального строительства составляет не более 7%. Связано это, в первую очередь, с наличием, вернее с отсутствием сырьевой базы. Сырье приходится закупать в Нижегородской или Свердловской областях, что отрицательно для клиента сказывается в вопросе ценообразования строительства", - рассказал директор по коммуникациям компании Family House Вадим Ефимов.
Он отметил, что несмотря на это, рынок развивается серьезными темпами. "В любом случае за прошедшее десятилетие можно отметить рост рынка деревянных домов, причем на порядок", - сказал Ефимов.
Директор строительной компании "Благодать" Максим Евкин обращает внимание на другой сдерживающий фактор.
"По сравнению с Москвой и с другими регионами, ситуация со строительством деревянных домов в Ростовской области складывается слабая, как-то у нас народ больше привык к кирпичным домам", - рассказал Евкин. Он добавил, что люди считают дом из кирпича надежнее, но на самом деле дом из дерева намного практичнее.
"Во-первых, это экологичность материала, во вторых, в будущем это экономия на отделке, не нужно подклеивать обои, штукатурить. В-третьих, это энергосбережение, потому что дерево по теплопроводимости намного лучше, чем кирпич. Топить его надо меньше", - пояснил Евкин.
По его словам, чаще всего заказывает строительство деревянных домов молодежь - молодые люди в возрасте 30-35 лет.
Он также сообщил, что цены примерно одинаковые, только в последующем по эксплуатации дешевле обойдется дом из дерева. Например, строительство небольшого деревянного дома на 100 квадратных метров обойдется в два миллиона рублей.
По его мнению, развитию этого направления мешают финансовые проблемы.
"Сейчас у населения бюджет ограниченный, поэтому, наверное, в этом заключается главная проблема", - дополнил эксперт.
Основной заказчик деревянных домов в России – обычные граждане, возводящие дома, в которых собираются жить. Их доля – 60% рынка, еще 30% приходится на коммерческую недвижимость и лишь десятая часть – государственный заказ.
"Вообще никаких программ, нацеленных на деревянное домостроение, на сегодня в России нет. Если говорить о госзаказе, он серьезно мог бы повлиять на развитие. Тогда было бы понятно, почему есть резон вкладываться в новые технологии для деревянного домостроения", - приводит слова президента Торгово-промышленной палаты России Сергея Катырина программа "Бизнес-вектор".
Эксперты уверены, что рынок мог бы вырасти за счет ипотечного кредитования. Сейчас этому мешают устаревшие нормативы. Деревянные дома все еще имеют высокий класс пожароопасности, их нельзя строить в сейсмоопасных районах и выше трех этажей.
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