Цены и привычки стали на пути строительства из дерева в Ростовской области

"По сравнению с Москвой и с другими регионами, ситуация со строительством деревянных домов в Ростовской области складывается слабая, как-то у нас народ больше привык к кирпичным домам", - рассказал Евкин. Он добавил, что люди считают дом из кирпича надежнее, но на самом деле дом из дерева намного практичнее.