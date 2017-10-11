Эксперты ждут новых попыток захвата "Евродона"

Быков полагает, что неудачи продолжают преследовать "Евродон" и в 2017 году. "В апреле текущего года в СМИ сообщалось об еще одной вспышке птичьего гриппа. Общий ущерб от вируса в 2016 и 2017 году основатель "Евродона" Вадим Ванеев оценил в 2,6 миллиарда рублей", - привел данные специалист. Он отметил, что в компании рассматривают вариант умышленного заражения птицы. "В любом случае, ухудшение финансового положения ведет к попыткам перехвата компании", - заключил Быков. Он отметил, что компания все-таки останется в среднесрочной перспективе одним из лидеров сектора производства мяса индейки. "Этому будет способствовать и постепенное улучшение макроэкономической ситуации в России и восстановление потребительской активности россиян. Высокая конкуренция в секторе не позволит перекладывать финансовые проблемы на потребителя, увеличивая цены", - говорит Быков.