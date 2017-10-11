Эксперты ждут новых попыток захвата "Евродона"

Posted 11 октября 2017, 13:14
Published 11 октября 2017, 13:14
Modified 1 октября, 15:12
Updated 1 октября, 15:12
Ранее о попытке рейдерского захвата говорили представители компании в связи с иском на генерального директора компании "Евродон" Вадима Ванеева в начале 2016 года. Иск был подан подразделением "Альфа-Групп" A1 из-за якобы незаконно полученных кредитов компании во "Внешэкономбанке" и "Россельхозбанке", однако правительство поддержало "Евродон", иск был отозван. В сентябре 2016 года "Внешэкономбанк" потребовал от компании "Евродон" погасить кредитную задолженность в размере почти четыре миллиарда рублей, представители компании связали долг с попыткой захвата.
В июле 2017 года "Евродон" потеряла контроль над предприятиями "Ирдон" и "Металл-Дон", большая часть уставного капитала которых перешла к "Внешэкономбанку".
"Основными причинами неудач компании "Евродон" в 2016 году стали последствия кризиса 2014-2015 годов и вспышка птичьего гриппа", - отмечает Быков.
Он сообщает, что до кризиса компания "Евродон" показывала стабильно положительные финансовые результаты. "Чистая прибыль в 2012 году составила 490 миллионов рублей, в 2013 году - 250 миллионов, в 2014 году - около 330 миллионов", - говорит эксперт. По его мнению, точкой поворота для "Евродона" стал 2015 год, именно тогда прибыль компании сократилась до миллиона рублей в год. "Сложности из-за падения покупательской способности россиян и необходимости импортозамещения. Возникли проблемы и в связи санкциями, обвалом рубля, компания была вынуждена решать их с привлечением заемных средств", - отметил спикер.
Он считает, что в 2016 году у "Евродона" были шансы снова продемонстрировать хорошие результаты, однако вспышка птичьего гриппа не позволила это сделать.
Быков полагает, что неудачи продолжают преследовать "Евродон" и в 2017 году. "В апреле текущего года в СМИ сообщалось об еще одной вспышке птичьего гриппа. Общий ущерб от вируса в 2016 и 2017 году основатель "Евродона" Вадим Ванеев оценил в 2,6 миллиарда рублей", - привел данные специалист. Он отметил, что в компании рассматривают вариант умышленного заражения птицы. "В любом случае, ухудшение финансового положения ведет к попыткам перехвата компании", - заключил Быков. Он отметил, что компания все-таки останется в среднесрочной перспективе одним из лидеров сектора производства мяса индейки. "Этому будет способствовать и постепенное улучшение макроэкономической ситуации в России и восстановление потребительской активности россиян. Высокая конкуренция в секторе не позволит перекладывать финансовые проблемы на потребителя, увеличивая цены", - говорит Быков.
Представители компании "Евродон" пока не ответили на запрос RostovGazeta.
"Евродон" - один из крупнейших производителей мяса индейки. Согласно данным открытых источников, "Евродон" требовали признать банкротом две компании в июле и сентябре 2017 года. Одно из дел является активным, следующее заседание по нему состоится 23 октября. К производителю индейки подали иски 46 раз за 2017 год, компания является ответчиком на общую сумму 548 миллионов рублей. В 2016 году в мясе "Евродона" в нескольких субъектах РФ нашли кишечную палочку, сальмонеллез, листерии и антибиотики. Последний штраф в 100 тысяч рублей был выписан компании за обнаруженных листерий в феврале 2017 года.
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