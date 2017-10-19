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Posted 19 октября 2017, 06:52

Published 19 октября 2017, 06:52

Modified 1 октября, 14:14

Updated 1 октября, 14:14

Ростов обречен на пробки еще минимум на 20 лет — ТПП

19 октября 2017, 06:52
Сюжет
Новости Ростова
Стоять в заторах на дорогах города Ростова-на-Дону придется еще на протяжении минимум ближайших 20 лет, сообщил на расширенном заседании комитета Торгово-промышленной палаты Ростовской области по развитию транспортно-логистического комплекса председатель комитета Александр Потеряхин.

"Еще лет 20 потребуется на то, чтобы довести движение в городе до нормального состояния", - сказал он, добавив, что транспортная инфраструктура сейчас находится на том уровне, при котором дальнейшее развитие города невозможно.

По его словам, сейчас надо предлагать конструктивные решения, способные "убить третий ряд" из припаркованных машин на дороге. Использовать для этого нужно европейский опыт, где количество машин на душу населения в разы выше, чем в российских городах-миллионниках. Одним из возможных дальнейших путей развития транспортной инфраструктуры Потеряхин видит создание подземных автотрасс.

В успех мероприятий по расширению улично-дорожной сети председатель комитета по градостроительной деятельности ростовской ТПП Геннадий Наумов не верит. По его словам, с увеличением пропускной способности дорог возрастет и число машин на тысячу жителей.

#Общество#Новости Ростова#Новости
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