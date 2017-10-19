Ростов обречен на пробки еще минимум на 20 лет — ТПП

По его словам, сейчас надо предлагать конструктивные решения, способные "убить третий ряд" из припаркованных машин на дороге. Использовать для этого нужно европейский опыт, где количество машин на душу населения в разы выше, чем в российских городах-миллионниках. Одним из возможных дальнейших путей развития транспортной инфраструктуры Потеряхин видит создание подземных автотрасс.