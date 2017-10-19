Ростов обречен на пробки еще минимум на 20 лет — ТПП

Posted 19 октября 2017, 06:52
Published 19 октября 2017, 06:52
Modified 1 октября, 14:14
Updated 1 октября, 14:14
"Еще лет 20 потребуется на то, чтобы довести движение в городе до нормального состояния", - сказал он, добавив, что транспортная инфраструктура сейчас находится на том уровне, при котором дальнейшее развитие города невозможно.
По его словам, сейчас надо предлагать конструктивные решения, способные "убить третий ряд" из припаркованных машин на дороге. Использовать для этого нужно европейский опыт, где количество машин на душу населения в разы выше, чем в российских городах-миллионниках. Одним из возможных дальнейших путей развития транспортной инфраструктуры Потеряхин видит создание подземных автотрасс.
В успех мероприятий по расширению улично-дорожной сети председатель комитета по градостроительной деятельности ростовской ТПП Геннадий Наумов не верит. По его словам, с увеличением пропускной способности дорог возрастет и число машин на тысячу жителей.
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