ХК "Ростов" потерпел первое поражение на домашнем льду

На шестой минуте второго периода "Ростов" получил численное преимущество. Однако игроки не сумели использовать данный им шанс и не сумели противостоять быстрым нападающим противника, который сравнял счет. По похожему сценарию челнинцы провели еще одну атаку и в воротах Сергея Горелова оказалась еще одна шайба. Воспользовавшись тем, что хозяева льда остались в меньшинстве гости забили четвертый гол. А за восемь минут до окончания игры "кондоры" пропустили пятую шайбу. Еще одну силами Егора Кулакова удалось отыграть нашим за две минуты до конца, но исход игры изменить не удалось.