ХК "Ростов" потерпел первое поражение на домашнем льду

Posted 23 октября 2017, 15:48
Published 23 октября 2017, 15:48
Modified 1 октября, 14:23
Updated 1 октября, 14:23
Первый период матча, состоявшегося в воскресенье, между "кондорами" и "Челнами" прошел на равных. Гости из Татарстана первыми распечатали ворота ростовчан на пятой минуте игры, однако наши ребята не растерялись и в ответ забили "Челнам" сразу две шайбы.
На шестой минуте второго периода "Ростов" получил численное преимущество. Однако игроки не сумели использовать данный им шанс и не сумели противостоять быстрым нападающим противника, который сравнял счет. По похожему сценарию челнинцы провели еще одну атаку и в воротах Сергея Горелова оказалась еще одна шайба. Воспользовавшись тем, что хозяева льда остались в меньшинстве гости забили четвертый гол. А за восемь минут до окончания игры "кондоры" пропустили пятую шайбу. Еще одну силами Егора Кулакова удалось отыграть нашим за две минуты до конца, но исход игры изменить не удалось.
Вторая игра домашней серии состоится в понедельник на "Айс-арене" в Ростове-на-Дону.
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