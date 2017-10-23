Отделение ДОСААФ открылось в Ростове в ДГТУ

"Мы приняли решение создать на базе ДОСААФ такую экспериментальную площадку и стать новой моделью патриотического воспитания", - рассказал на открытии центра депутат Госдумы РФ, член наблюдательного совета ДОСААФ России Виктор Водолацкий.
Местное отделение ДОСААФ, которое будет располагаться на территории ДГТУ, ставит своей основной задачей подготовку специалистов массовых технических профессий и технического творчества с целью патриотического воспитания молодежи и укрепления обороноспособности страны.
Перед началом открытия в фойе конгресс-холла работала выставка военно-спортивных и технических клубов ДГТУ, которые в дальнейшем станут частью местного отделения ДОСААФ. На сегодняшний день на базе университета действует 14 студенческих спортивных клубов: конно-спортивный клуб ДГТУ "Ход конем", клуб воздухоплавания "Донское небо", центр тестирования по выполнению испытаний ВФСК "ГТО" и другие.
"Мы хотим совместно с ДОСААФом готовить выпускников военно-учетных специальностей, чтобы они пришли в армию уже готовыми операторами, вот здесь мы представляем нашу учебную программу, базовые летательные аппараты", - рассказал руководитель Авиационно-учебного центра ДГТУ Владимир Гордиенко.
Также на выставке присутствовали представители сборной клуба робототехники deBUG, которая заняла второе место на национальном этапе международных робототехнических соревнований "Евробот-2017" в Калининграде.
Посещение образовательного центра "ДОСААФ – ДГТУ" будет абсолютно бесплатным, и участниками могут стать люди любых возрастов.
"Это не только подготовка к армии, но и привлечение молодых людей к занятию спортом, посещение различных кружков, клубов, которые на сегодняшний день существуют в ДГТУ", - считает ректор Донского государственного технического университета Бесарион Месхи.