Отделение ДОСААФ открылось в Ростове в ДГТУ

Перед началом открытия в фойе конгресс-холла работала выставка военно-спортивных и технических клубов ДГТУ, которые в дальнейшем станут частью местного отделения ДОСААФ. На сегодняшний день на базе университета действует 14 студенческих спортивных клубов: конно-спортивный клуб ДГТУ "Ход конем", клуб воздухоплавания "Донское небо", центр тестирования по выполнению испытаний ВФСК "ГТО" и другие.