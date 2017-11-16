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Posted 16 ноября 2017, 20:33

Published 16 ноября 2017, 20:33

Modified 1 октября, 14:14

Updated 1 октября, 14:14

Большую озоновую дыру над Антарктидой показали на видео ученые

16 ноября 2017, 20:33
Видео огромной озоновой дыры разместило на своем сайте Европейское космическое агентство.

"Многолетние наблюдения за озоновым слоем показали, что последний неумолимо сокращался до 1997 года, когда человечество начало принимать меры по снижению объемов выброса в атмосферу фторхлоруглеводородов", - сказано в публикации.

Спустя некоторое время положительные изменения озонового слоя отметили спутники. По словам ученых, тенденции стратосферы в последние годы показывают начало восстановления озонового слоя.

Отмечается, что на показатели плотности озона влияют солнечная активность и времена года, поэтому для более точных выводов нужны продолжительные исследования.

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#Наука#Новости#Видео
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