Большую озоновую дыру над Антарктидой показали на видео ученые

Posted 16 ноября 2017, 20:33
Published 16 ноября 2017, 20:33
Modified 1 октября, 14:14
Updated 1 октября, 14:14
"Многолетние наблюдения за озоновым слоем показали, что последний неумолимо сокращался до 1997 года, когда человечество начало принимать меры по снижению объемов выброса в атмосферу фторхлоруглеводородов", - сказано в публикации.
Спустя некоторое время положительные изменения озонового слоя отметили спутники. По словам ученых, тенденции стратосферы в последние годы показывают начало восстановления озонового слоя.
Отмечается, что на показатели плотности озона влияют солнечная активность и времена года, поэтому для более точных выводов нужны продолжительные исследования.
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