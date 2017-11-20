Иск на 65 млн рублей подали к аэропорту Ростова

"Поступило исковое заявление о взыскании необоснованного обогащения, процентов за пользование чужими деньгами. Заявление было подано с соблюдением всех требований", - сказано в сообщении.
Отмечается, что было возбуждено производство по делу. Предварительное судебное заседание состоится во вторник в 11.20 мск.
Ответчику поручили подготовить письменный документально обоснованный отзыв на исковое заявление. Это необходимо сделать до 14 декабря.
Согласно информации в открытых источниках, 100% уставного капитала "Аэро-Сити" принадлежит компании "Ростоваэроинвест". Примечательно, что 38% уставного капитала аэропорта принадлежит этой же компании.
Основным видом деятельности "Аэро-Сити" является консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. Компанию зарегистрировали в апреле 2016 года.
"Ростоваэроинвест" зарегистрировали 5 лет назад. Она занимается строительством зданий. Совладельцем компании является Минимущество региона.
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