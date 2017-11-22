Ургант обсудил новость RostovGazeta в своей программе

"У нас есть исходные данные, что расстояние между офисом издания и отделением почты составляет 850 метров. Письмо шло 45 суток. Надо посчитать скорость почтальона. Она составляет около метра в час. Если бы почтальон не мешал, то ветер доставил бы письмо быстрее", - рассказал Ургант.