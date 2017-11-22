Ургант обсудил новость RostovGazeta в своей программе

Posted 22 ноября 2017,, 06:44
Published 22 ноября 2017,, 06:44
Modified Сегодня, 15:15
Updated Сегодня, 15:15
"У нас есть исходные данные, что расстояние между офисом издания и отделением почты составляет 850 метров. Письмо шло 45 суток. Надо посчитать скорость почтальона. Она составляет около метра в час. Если бы почтальон не мешал, то ветер доставил бы письмо быстрее", - рассказал Ургант.
"Почта России" в Ростове свое же письмо, адресованное редакции RostovGazeta, доставляла 45 дней, хотя офис издания работает в 850 метрах от Главпочтамта. В итоге появились сведения, что будет наказан почтальон.
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