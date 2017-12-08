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В Ростове появятся газоны для парковки машин

8 декабря 2017, 11:42
В рамках благоустройства придомовых территорий в Александровке появились первые экопарковки в Ростове, которые весной станут газонами, передает корреспондент RostovGazeta с места событий.

"В рамках благоустройства мы предусмотрели крытый спортивный комплекс для занятий в дождь и палящее солнце, специальным образом оборудованные экопарковки, а также беседку для взрослого населения и детские площадки для детей от 0 до 6 лет, и от 6 до 12 лет", – рассказал представитель компании подрядчика, выполнявшей работы по благоустройству.

Экопарковка представляет собой незаасфальтированный участок земли, покрытый специализированной резиновой сеткой, на которую можно ставить автомобили. В летний период экопарковка будет представлять собой газон, специально засеянный травой.

"Наши люди софинансировали в программу по благоустройству не минимальный 1%, а сразу 5%. Некоторым приходилось разъяснять дополнительно, что это за программа и для чего – было недоверие к ней. На сегодняшний день 84% жителей уже внесли требуемый взнос", – рассказала одна из активных жительниц благоустроенного двора.

По словам представителя подрядчика, работы по благоустройству будут окончены к 15 декабря.

"Самый строгий контроль – со стороны не проверок, а жителей. Они беспокоятся, интересуются чуть ли не каждый день, когда доделают, что и как", – поделился он.

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