В Ростове появятся газоны для парковки машин

"Наши люди софинансировали в программу по благоустройству не минимальный 1%, а сразу 5%. Некоторым приходилось разъяснять дополнительно, что это за программа и для чего – было недоверие к ней. На сегодняшний день 84% жителей уже внесли требуемый взнос", – рассказала одна из активных жительниц благоустроенного двора.