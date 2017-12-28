rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 декабря 2017, 14:25

Published 28 декабря 2017, 14:25

Modified 11 сентября 2022, 16:40

Updated 11 сентября 2022, 16:40

Встретить Новый год в парке Горького позвали ростовчан

28 декабря 2017, 14:25
Сюжет
Новый год 2024 в Ростовской области
Встретить наступление Нового 2018 года в парке имени Горького пригласили жителей Ростова-на-Дону, сообщила горадминистрация.

"В 23.00 мск 31 декабря в парке начнется праздничная программа с участием властей и горожан", - сказано в сообщении.

После традиционного обращения президента РФ, которое будут транслировать на экране, веселье продолжится.

Отмечается, что для удобства и безопасности движение по Большой Садовой от Буденновского проспекта до Семашко запретят на период с 22.00 до 03.00 мск. Из соображений безопасности же принесенные горожанами пиротехника и алкоголь будут изыматься.

р3

Материалы по теме
#Культура#Новый год 2024 в Ростовской области#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика