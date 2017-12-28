Встретить Новый год в парке Горького позвали ростовчан

Posted 28 декабря 2017, 14:25
Published 28 декабря 2017, 14:25
Modified 11 сентября 2022, 16:40
Updated 11 сентября 2022, 16:40
"В 23.00 мск 31 декабря в парке начнется праздничная программа с участием властей и горожан", - сказано в сообщении.
После традиционного обращения президента РФ, которое будут транслировать на экране, веселье продолжится.
Отмечается, что для удобства и безопасности движение по Большой Садовой от Буденновского проспекта до Семашко запретят на период с 22.00 до 03.00 мск. Из соображений безопасности же принесенные горожанами пиротехника и алкоголь будут изыматься.
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