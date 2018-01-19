Ростовчане выстраиваются в очереди, чтобы поклоняться подделкам

Posted 19 января 2018, 09:29
Published 19 января 2018, 09:29
Modified 24 декабря, 18:18
Updated 24 декабря, 18:18
Что делает церковь в Ростове в части борьбы с сектами?
Наш центр помощи пострадавшим от действий нетрадиционных религиозных организаций "Дорога домой" действует больше четырех лет, и работу он ведет точечную, индивидуальную. Случается, что в храм обращаются люди – обычно это родственники пострадавших, которые испытывают тревогу, не зная, что это за организация, куда вступил кто-то из членов их семьи, насколько это опасно, серьезно ли, и что делать им дальше.
Родных в таких случаях, как правило, беспокоит, что их родственник стал посещать какие-то собрания, после которых у него изменились взгляды на мир, может быть, даже личная жизнь, они начинают конфликтовать, запрещать куда-то ходить, что вызывает обычно обратную реакцию. Мы стараемся помочь близким попавшего в подобную организацию наладить с ним продуктивный диалог.
То есть сами пострадавшие не приходят?
Бывает, что человек куда-то попал: с кем-то познакомился, его пригласили на встречу, он стал посещать эти встречи, и тут он вспоминает, что он вообще-то православный, у него возникают сомнения: вроде бы там говорят правильные вещи, но как-то странно все это, что-то непонятное происходит. Такие люди обращаются в храм с вопросами, они желают прояснить ситуацию, понять отношение православной церкви к той организации, членом которой он стал. Однако, такие случаи довольно редки. Чаще всего человек, попадающий в некую религиозную организацию, ничего отрицательного в ней не видит. Раньше его пугали какими-то сектами, но он видит вполне приличных людей, которые улыбаются друг другу, все вроде бы хорошо. Поэтому конфликтующие с ним по этой причине родные не могут его ни в чем переубедить.
Бывает, что родители детей за ухо приводят?
Был случай: девочка попала в деструктивную религиозную организацию, ее привела мама, и говорит: "Вы представляете, они внушили моей дочери, что мы все воскреснем и будем жить вечно". А я говорю: "А вы разве не в это верите? А во что же тогда? Ведь православная вера тоже подразумевает веру во всеобщее воскресение!"
Здесь очень серьезная проблема. Родные бывают бессильны помочь, потому что зачастую им просто нечего противопоставить, их собственная вера номинальна, а образ жизни совершенно далек от какой-либо даже начальной религиозности. Выбор человека, попавшего в сомнительную организацию, стоит между "либо ничего, либо что-то". А в любой организации вам расскажут, как отвечать на вопросы родных и близких, как вести себя, если родители против, как к этому вообще относиться.
Наша задача состоит в основном в работе с родственниками: мы стараемся познакомить их с проверенным, истинным, настоящим опытом духовной жизни. Как только они сами немножко разберутся в этом – мы приглашаем на встречу самих людей, которые оказались под воздействием тех или иных организаций. Наша задача не "вытащить" и не "затащить". Мы предлагаем вместе отправиться на поиски истины. Мы говорим: "Если вы нас убедите, что вы нашли истину, то мы примем ее вместе с вами". Бывает, что люди на такие беседы приходят с руководителями своих организаций – потому что чувствуют свою слабость, им нужно, чтобы кто-то более квалифицированный отвечал.
Консультируя родных, мы не советуем ругаться, запрещать или делать вид, что ничего не происходит. Мы советуем изменить отношения со своими близкими, привести их в другое качество, насколько это возможно. Пойти на диалог. Потому что запреты только укрепят человека в его заблуждении.
С кем чаще связаны случаи попадания в секты по полу и возрасту?
Основная зона риска – молодежь. Но подобному воздействию могут быть подвержены и люди среднего возраста, которые прошли какой-то определенный жизненный путь, что-то не сложилось, пришло отчаяние, разочарование. И в этот момент новые знакомства, новое учение становятся для них вторым дыханием. От пола зависимости практически нет.
Часто бывает, что человек не смог найти в православной церкви ответа – он приходил, но его не приняли или не поняли, а тут вдруг его принимают и понимают, часто подкупает внешняя дружелюбность.
Сколько человек обращаются за год?
В 2017 к нам за помощью обратились восемь человек. Это немного. Но мы и не выискиваем этих людей – даем объявления, которые в дальнейшем работают по принципу "сарафанного радио". Нам звонят по телефону доверия, мы приглашаем людей на встречу. А самих пострадавших на самом деле, конечно, больше.
Как церковь относится к деятельности психологов? Бывает ли, что к вам обращаются люди, пострадавшие от неквалифицированного психолога?
Дело в том, что психологи бывают разные. Есть такие, которые понимают, что существуют некие психологические законы, использование которых может помочь человеку осуществить коррекцию его отношения к обстоятельствам жизни, найти выход из сложившихся затруднительных ситуаций. При этом они знают, что есть другая область жизни человека, которая подчинена иным, духовным законам, и что нарушения этих законов является причиной многих душевных расстройств. Такие психологи никогда не будут применять психологические методы в этой высшей духовной области, но подскажут человеку, что порядок в этой духовной сфере можно навести только лишь через начало осознанной полноценной духовной жизни, направив его к опытному духовнику.
Но есть такие психологи, которые пытаются корректировать эту духовную (не душевную) область либо с помощью тех же психологических инструментов, либо с помощью различного рода оккультных практик, тем самым действуя как-бы в обход. Часто такое воздействие наносит человеку непоправимый вред. Настоящий психолог знает, когда человеку действительно можно помочь (например, дать простой совет: как вести себя, если ругает мама), а когда человека уже пора направить к священнику с чем-то более серьезным.
Нам необходимо понимать, что та или иная греховная склонность, которая разрушает личность человека, всю его жизнь, лечится не психологическими тренингами, а покаянием, глубоким изменением своей жизни. При этом, всякий православный человек знает, что изменить и исправить свою жизнь самостоятельно – очень сложно. Более того, когда человек узнает, что Господь требует от него отказаться от всякого греха, он отвечает – но это же невозможно! Но ведь церковь – это и есть то место, где сам Бог дает человеку помощь и силы для борьбы со своим грехом. Попытка решить проблему греха внешними действиями, тренингами похожа на попытку избавиться от простуды с помощью лекарства, не меняя привычки ходить по морозу без шапки.
Слышали ли вы про психологическую пирамиду "Игра жизни" (действующие участники вовлекают новых на платные занятия)? Как относитесь к ней?
Да, я об этом слышал. Смысл ее мне примерно понятен: сейчас, чтобы человека увлечь, не всегда получается использовать религиозный компонент, потому что современные люди ко всему, связанному с религией и верой, относятся очень осторожно, при этом ничего в этом не понимая. Сегодня гораздо проще увлечь человека идеями оздоровления, лучшего качества жизни и так далее. Я не изучал подробно это направление, так как не сталкивался с людьми, пострадавшими от "Игры жизни". Оттуда к нам, слава Богу, пока еще не приходили.
Кто занимается контролем качества продукции на регулярно проводимой в Ростове православной выставке?
Существуют определенные правила, которые получает каждый участник выставки и в которых указано, что может и что не может выставляться на ней. Потому что это не просто рынок – это именно выставка. Люди, которые ее посещают, приходят сюда в надежде так или иначе соприкоснуться с православной традицией, культурой. Поэтому все то, что не соответствует или противоречит православному миропониманию, не должно быть представлено здесь.
Так как у нас нет никаких карательных механизмов, мы можем либо сказать человеку "Уберите, пожалуйста, это", либо показать организаторам ларек "Вот тут есть экспозиция, которая прямо противна православному пониманию духовной жизни". Организаторы сами просят нас проводить подобные проверки. Участник выставки при подписании договора указывает, какую продукцию он везет. Но с указанными товарами он может провезти и другие – что-нибудь меленькое, какие-нибудь булавки, кулончики… Никто, конечно, не может проконтролировать эти товары при заезде. Тем более что продавцы могут менять товар: один выкладывать, другой убирать, заменять…
Очень часто для нас, как для миссионеров, это повод завести разговор с продавцом, потому что за прилавками часто сидят и торгуют нанимаемые какими-нибудь поставщиками люди, которые совершенно в этом ничего не понимают: что относится к православию, а что нет. Мы стараемся им объяснить, что правильно, что неправильно.
То есть выдворить не могут?
Если организаторы выставки посчитают нужным выдворить грубого нарушителя, мы не можем им воспрепятствовать. Но если продают, например, одежду, куртки или парфюмерию – все это действительно не имеет ничего общего с православием. Но если продают - пусть продают. А вот если это, к примеру, еще, языческие обереги – то это уже совсем непонятно.
Бывает, еще среди литературы, фильмов, аудиозаписей проскакивают раскольничьи материалы, которые вроде бы как о всем хорошем, но при этом имеют антицерковную направленность, дают искаженное представление о церковной иерархии, призывают не принимать некоторые каноны, и так далее, тем самым учиняя раскол. В этом году, кстати, подобных изданий практически не выявлено. Диски мы, конечно, не просматриваем – отличаем их по обложке и авторам, о которых узнаем из полемики, разворачивающейся в Интернете. Если что-то вызывает подозрение – также сначала читаем отзывы.
Мы стараемся оградить посетителей от явного оккультизма, чтобы в рамках православной выставки не было гаданий, распространения знаков зодиака и тому подобных товаров.
Сколько подделок на выставке вы обнаруживаете? Например, неосвященных вещей, заявляемых как освященные?
Здесь трудно ответить определенно. Долгое время на нашей выставке регулярно присутствовал так называемый "Венец великомученицы Варвары". Ну и, конечно же, он вызывал большой интерес, всегда собирал очередь желающих прикоснуться к святыне. Но когда мы стали разговаривать с организаторами, они сказали, что это не венец великомученицы Варвары – это некий муляж, который, по их словам, был приложен к мощам или к настоящему венцу. Что такое "приложен", не совсем понятно. Есть такая практика: когда мы бываем в святом месте, прикладываемся к мощам, то на память часто прикладываем к ним икону с его изображением. Тут происходит нечто необъяснимое: нельзя сказать, что иконочка "заряжается" от мощей святого, но возникает некое соприсутствие той благодати, которую мы восприняли в этом месте и хотим унести с собой. Вроде бы ничего в этом предосудительного нет. Вполне может быть, что и этот муляж так же приложили к мощам или к венцу…
В большинстве случаев люди воспринимают это так: если ты приложился к венцу Варвары – то сразу решатся семейные проблемы, проблемы со здоровьем, еще что-то там решится… Надеяться на исцеление – это не плохо, но это далеко не все, что необходимо знать и понимать верующему православному христианину.
Поэтому мы стараемся использовать очередь перед муляжом для бесед с теми, кто пришел на выставку. Человек стоит в очереди, наши миссионеры подходят, общаются, отвечают на вопросы…
Допустим, привезли на выставку икону и говорят, что она какая-то там чудотворная-пречудотворная. А как ее проверить? Ко всяким святыням, правда, сейчас обычно прикладывается документ. Насколько он подлинный – это может сказать только профессиональная экспертиза. Мы работаем в ином формате. Но все же не совсем правильно, когда человек желает почтить святыню, прикладывается к ней с благоговением, а его в этот момент обманывают, вводят в заблуждение подделкой, даже если процент подобных подделок весьма невелик.
То есть наличие на выставке подделок вы не порицаете, и не жалуетесь организаторам на такие факты, чтобы убирали?
Обычно подделку не афишируют – просто в одном из лотков стоит икона, о которой могут сказать, что она очень древняя. Процент подобных неподтвержденных экспонатов сейчас очень мал. Святыни же, о которых заявлено официально, которые размещены на стенде Донской митрополии – они являются подлинными, их подлинность подтверждена документально.
В любом случае интерес к святыням сегодня очень велик. Многие люди искренне верят, что могут получить какое-то облегчение от прикосновения к святыне, благоговейно приложившись к ней. Слава Богу, что это так. Может быть именно эта маленькая вера даст такому человеку возможность через такое простое действие прийти к полноценной и осознанной вере, осознать, что все гораздо глубже. А мы, в свою очередь, всегда готовы подойти и помочь, подсказать, ответить на недоуменные вопросы, чтобы каждый благодаря такой встрече смог узнать, что в жизни духовной все работает не так просто: нажал на кнопочку – что-нибудь получил. Здесь приложился – там исправилось. Для нас эта выставка – прежде всего миссионерская площадка. Такая работа очень нужна, так как, повторю, многие люди, считающие себя православными христианами по рождению, по крещению, по культурной принадлежности, живут совсем нехристианской жизнью, живут совершенно по другим законам.
Для начинающих ребят-миссионеров мы подготовили опросники, с которыми те могут просто подойти к людям и завязать разговор: "Можно ли задать вам несколько вопросов? Вот недавно мы праздновали Рождество Христово, готовились ли вы к этому празднику постом, были ли на рождественском богослужении, ходите ли в храм по воскресеньям". Нам, например, отвечают: "Нет, не ходим". А мы: "Разве вы не знаете, что есть такая заповедь, которая предполагает посвящать седьмой день недели Богу". То есть подталкиваем человека к размышлению, что быть православным – это не просто называть себя таковым. Нелогично называть на словах себя учеником Христовым и, при этом, делать такие дела, которые Богу просто противны.