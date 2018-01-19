Ростовчане выстраиваются в очереди, чтобы поклоняться подделкам

Здесь трудно ответить определенно. Долгое время на нашей выставке регулярно присутствовал так называемый "Венец великомученицы Варвары". Ну и, конечно же, он вызывал большой интерес, всегда собирал очередь желающих прикоснуться к святыне. Но когда мы стали разговаривать с организаторами, они сказали, что это не венец великомученицы Варвары – это некий муляж, который, по их словам, был приложен к мощам или к настоящему венцу. Что такое "приложен", не совсем понятно. Есть такая практика: когда мы бываем в святом месте, прикладываемся к мощам, то на память часто прикладываем к ним икону с его изображением. Тут происходит нечто необъяснимое: нельзя сказать, что иконочка "заряжается" от мощей святого, но возникает некое соприсутствие той благодати, которую мы восприняли в этом месте и хотим унести с собой. Вроде бы ничего в этом предосудительного нет. Вполне может быть, что и этот муляж так же приложили к мощам или к венцу…