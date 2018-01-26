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Posted 26 января 2018, 11:19

Published 26 января 2018, 11:19

Modified 17 сентября 2022, 14:54

Updated 17 сентября 2022, 14:54

Более тысячи жителей Ростовской области остались без газа из-за договоров

26 января 2018, 11:19
В Ростовской области с начала года газоснабжение отключили у более чем 1,3 тысячи человек из-за отсутствия договоров на обслуживание оборудования, пишет "Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону".

"Абоненты не заключали договора о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования", - сказано в сообщении.

Кроме того, в 2017 году еще 116,5 тысячи человек получили уведомления о необходимости заключения договоров.

Ранее появились сведения, что в 2018 году жители региона украли газ на 29 миллиона рублей.

В январе в Ростове произошел взрыв газа в многоквартирном доме в переулке Забайкальский. Один человек погиб. Появилась информация, что инцидент случился из-за неисправного газового шланга.

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