Более тысячи жителей Ростовской области остались без газа из-за договоров

Posted 26 января 2018, 11:19
Published 26 января 2018, 11:19
Modified 17 сентября 2022, 14:54
Updated 17 сентября 2022, 14:54
"Абоненты не заключали договора о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования", - сказано в сообщении.
Кроме того, в 2017 году еще 116,5 тысячи человек получили уведомления о необходимости заключения договоров.
Ранее появились сведения, что в 2018 году жители региона украли газ на 29 миллиона рублей.
В январе в Ростове произошел взрыв газа в многоквартирном доме в переулке Забайкальский. Один человек погиб. Появилась информация, что инцидент случился из-за неисправного газового шланга.
р1