Более тысячи жителей Ростовской области остались без газа из-за договоров

В Ростовской области с начала года газоснабжение отключили у более чем 1,3 тысячи человек из-за отсутствия договоров на обслуживание оборудования, пишет "Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону".

"Абоненты не заключали договора о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования", - сказано в сообщении. Кроме того, в 2017 году еще 116,5 тысячи человек получили уведомления о необходимости заключения договоров. Ранее появились сведения, что в 2018 году жители региона украли газ на 29 миллиона рублей. В январе в Ростове произошел взрыв газа в многоквартирном доме в переулке Забайкальский. Один человек погиб. Появилась информация, что инцидент случился из-за неисправного газового шланга. р1 Материалы по теме Неделя в Ростове: эхо 90-х, взрыв, поезд не в Платов и самолет на трассе Взрыв в доме Ростова произошел из-за неисправного шланга — источник