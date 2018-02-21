Омбудсмен займется арестованной беременной женщиной в Ростове

Posted 21 февраля 2018, 13:19
Published 21 февраля 2018, 13:19
Modified 24 декабря, 18:24
Updated 24 декабря, 18:24
По его словам, Хамбурова была главным бухгалтером в небольшой компании и к банку, директора которого заподозрили в ведении незаконной банковской деятельности, не имела никакого отношения. Как пояснил Хуруджи, она была родственницей одного из владельцев банка. «У нее один несовершеннолетний ребенок и в настоящее время она находится в положении. Решение об аресте Хумбуровой вынес Ленинский районный суд города Ростова-на-Дону», - рассказал собеседник агентства.
«Возбуждается уголовное дело, директор организации находится в СИЗО, направляет документы на экспертизу, мы выясняем, что там не было ненастоящих платежей, и все фирмы, с которыми они взаимодействовали, не фиктивные, приобщаем данную экспертизу к делу. Становится ясно, что дело разваливается, и как только Титов уезжает с уголовного форума в Ростове, правоохранительные органы заключают под стражу невиновного человека. От наглости мы даже дар речи потеряли», - сказал Хуруджи.
По его словам, в суде не приняли во внимание предоставленную справку о беременности. При вынесении решения об аресте суд должен учитывать состояние здоровья обвиняемого, его семейное положение и род занятий, наличие несовершеннолетних детей, тяжесть совершенного им приступление, а также намерения скрыться, или отсутствие таковых.
«Это неоправданная жестокость в отношении всех общепринятых норм. Она имеет постоянное место жительство. Такое впечатление, что это очередной вызов обществу», - отметил он.
В пресс-службе ГУФСИН прокомментировали, что принимать решение об аресте человека не в их полномочиях. «Решение о заключении под стражу принимает суд, а вопросы обвинения - прерогатива следственных органов», - отметили в пресс-службе ведомства. В полиции пока не ответили на запрос RostovGazeta.