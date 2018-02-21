Омбудсмен займется арестованной беременной женщиной в Ростове

«Возбуждается уголовное дело, директор организации находится в СИЗО, направляет документы на экспертизу, мы выясняем, что там не было ненастоящих платежей, и все фирмы, с которыми они взаимодействовали, не фиктивные, приобщаем данную экспертизу к делу. Становится ясно, что дело разваливается, и как только Титов уезжает с уголовного форума в Ростове, правоохранительные органы заключают под стражу невиновного человека. От наглости мы даже дар речи потеряли», - сказал Хуруджи.