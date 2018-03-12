Директора института из ЮФУ забрали в аппарат президента

По его словам, конкурс выявил хороших управленцев, которых заметили и назначили на новые должности. «Президент встретился с финалистами конкурса, лично отметил некоторых из них, после чего было принято решение о новых кадровых назначениях. В конкурсе победили лучшие, и они оказались востребованными в стране», - подчеркнул Гусев. По его мнению, конкурс «Лидеры России» является доказательством того, что в РФ есть «равные возможности для тех, кто хочет что-то сделать и быть полезным своей стране».