Директора института из ЮФУ забрали в аппарат президента

Posted 12 марта 2018, 14:30
Published 12 марта 2018, 14:30
Modified 1 октября, 14:44
Updated 1 октября, 14:44
Его управленческие качества в финале конкурса «Лидеры России» отметил президент страны Владимир Путин.
Напомним, в феврале этого года прошел конкурс «Лидеры России», который должен был выявить сильных управленцев и дать им новые возможности для реализации своих способностей на более высоких должностях в стране. В понедельник стало известно о новых назначения.
Назначения финалистов конкурса «Лидеры России» на высокие должности в администрацию президента не является политическим ходом перед выборами президента страны, заявили RostovGazeta сразу несколько политологов.
Политолог Дмитрий Гусев считает, что новые назначения – это продолжение той кадровой политики, которая велась в последнее время, и которая никак не связана с предстоящими выборами президента страны в марте этого года. «Политика по кадровому обновлению идет, и она никак не связана с выборами. Это происходило до выборов, это продолжится и после выборов», - считает Гусев.
По его словам, конкурс выявил хороших управленцев, которых заметили и назначили на новые должности. «Президент встретился с финалистами конкурса, лично отметил некоторых из них, после чего было принято решение о новых кадровых назначениях. В конкурсе победили лучшие, и они оказались востребованными в стране», - подчеркнул Гусев. По его мнению, конкурс «Лидеры России» является доказательством того, что в РФ есть «равные возможности для тех, кто хочет что-то сделать и быть полезным своей стране».
В том, что новые назначения не повлияют на ход выборов уверен и директор фонда «Прикладная политология» Сергей Смирнов. «Не думаю, что новые назначения участников конкурса «Лидеры России» на руководящие должности в администрацию президента, федеральные и региональные органы исполнительной власти, государственные и частные корпорации сильно повлияют на ход предвыборной кампании и её результаты», - считает Смирнов.
По его словам, конкурс является «скорее организационным, нежели агитационным проектом». «При этом хорошо задуманным и правильно организованным от начала и до финала. И не могу не порадоваться за самих финалистов, тем более, что среди них есть не только мои знакомые, но и друзья», - подчеркнул Смирнов.
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