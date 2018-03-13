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Posted 13 марта 2018, 14:59

Published 13 марта 2018, 14:59

Modified 24 декабря, 18:25

Updated 24 декабря, 18:25

Переводы с карты на карту в качестве оплаты предложили запретить в Ростове

13 марта 2018, 14:59
Сюжет
Новости Ростова
В Ростовской области на законодательном уровне необходимо запретить перевод денег с карты на карту при оплате интернет-покупок, сообщил заместитель начальника контрольного отдела управления Федеральной налоговой службы по Ростовской области Вячеслав Диденко.

"Когда оплата проводится не с карты на расчетный счет, а с карты на карту, то в таком случае фактического взаимодействия расчетного счета и индивидуального предпринимателя или организации отсутствует, поэтому деньги приходят тем лицам, которые даже не состоят в штате продавца", - сообщил Диденко.

Также он добавил, что такая форма оплаты вообще незаконна, и покупатели часто сами оказываются виновными в том, что сталкиваются с мошенниками.

"Покупатель порой видит заманчивые цены в интернет-магазине и соглашается на такую форму оплаты, а потом когда понимает, что его обманули, начинает жаловаться",- добавил спикер.

#Общество#Новости Ростова#Новости
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