Переводы с карты на карту в качестве оплаты предложили запретить в Ростове

"Когда оплата проводится не с карты на расчетный счет, а с карты на карту, то в таком случае фактического взаимодействия расчетного счета и индивидуального предпринимателя или организации отсутствует, поэтому деньги приходят тем лицам, которые даже не состоят в штате продавца", - сообщил Диденко.