Лайки на смерти: кому выгодны слухи о сотнях погибших в Кемерово

Больше всего жители РФ возмущались после распространенной информации о 300 погибших, хотя официальные данные гласили о 64 жертвах. Многие в это поверили и делились информацией с другими. Ходили слухи, что мест в моргах города не хватает, и трупы вывозят по ночам. Другие утверждали, что видели практически полную заполняемость залов кинотеатра в ТЦ, то есть более 200 человек. На эту ситуацию отреагировал президент РФ Владимир Путин, который попросил не верить недостоверной информации в соцсетях. В Кемерово прошел митинг, в ходе которого инициативная группа проверила морги после того, как мэр города Илья Сердюк предложил всем сомневающимся лично убедиться, что жертв 64.