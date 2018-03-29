Лайки на смерти: кому выгодны слухи о сотнях погибших в Кемерово

Posted 29 марта 2018, 13:43
Published 29 марта 2018, 13:43
Modified 1 октября, 15:20
Updated 1 октября, 15:20
Пожар
Днем 25 марта в Кемерово загорелся торговый центр "Зимняя вишня". Информация о происшествии появлялась в социальных сетях и СМИ. За сутки трагедия стала главной новостью в России. Стало известно, что площадь пожара составила 1,5 тысячи квадратных метров. Число погибших превысило 60 человек, в том числе жертвами стали дети. Появилась версия, что произошел поджог в батутной комнате.
По факту произошедшего завели уголовное дело, удалось задержать несколько человек. Было принято решение проверить по всей России кинотеатры и ТЦ. В среду в стране объявили траур.
Массовая истерия
В социальных сетях с молниеносной скоростью начали распространяться различные версии произошедшего, которые не подтверждались официальными данными. В одном из случаев в Интернете разместили видеоролик, в котором показали, как по торговому центру ходит парень с большой сумкой. Пользователи начали обвинять этого человека в том, что он устроил теракт. Позже этот мужчина откликнулся в соцсетях и написал, что шел с сумкой на тренировку, а в центре находился, чтобы поздороваться с друзьями.
Больше всего жители РФ возмущались после распространенной информации о 300 погибших, хотя официальные данные гласили о 64 жертвах. Многие в это поверили и делились информацией с другими. Ходили слухи, что мест в моргах города не хватает, и трупы вывозят по ночам. Другие утверждали, что видели практически полную заполняемость залов кинотеатра в ТЦ, то есть более 200 человек. На эту ситуацию отреагировал президент РФ Владимир Путин, который попросил не верить недостоверной информации в соцсетях. В Кемерово прошел митинг, в ходе которого инициативная группа проверила морги после того, как мэр города Илья Сердюк предложил всем сомневающимся лично убедиться, что жертв 64.
В обществе началась паника, которая затронула множество городов, в том числе Ростов-на-Дону.
Кто распространяет слухи
Издание "Новые известия" отмечает, что есть люди, которым выгодно распространение подобных слухов. К ним относятся блогеры, которые добиваются того, чтобы поднять волну хайпа. У них нет времени, чтобы проверять информацию, так как нужно побыстрее набрать просмотры на Youtube. От этого зависит их заработок.
Также распространением слухов занимаются городские сумасшедшие. Это больные люди, которые хотят привлечь к себе внимание любой ценой. По данным издания, такие люди были и на митинге в Кемерово.
Кроме того, распространение слухов выгодно гражданам, эксплуатирующим политическую составляющую момента. Они хотят ужаса и паники.
Украинский след
Позже стало известно, кто стоит за всеми слухами. Виновником оказался украинский блогер Евгений Вольнов. СМИ сообщили, что он обзванивал морги Кемерово и представлялся сотрудником МЧС, требуя выделить места для 300 тел. В день трагедии аудиозаписи с аналогичными данными о погибших разошлись по соцсетям и мессенджерам. Он разместил запись телефонного разговора в день пожара, 25 марта. На ней он говорит о том, что будут подвозить тела жертв, которых уже более 300.
СКР провел по данному факту проверку и сообщил, что было возбуждено уголовное дело по факту возбуждения ненависти или вражды. Настоящее имя пранкера - Никита Кувиков. По данным следствия, он публично распространял недостоверные сведения о количестве жертв пожара в Кемерово, вводя в заблуждение родственников погибших и пострадавших, таким образом пытаясь дестабилизировать ситуацию. Появились сведения, что мужчину заочно арестовали.
Между тем, во вторник Вольнов разместил видеоролик, на котором рассказал, зачем он совершил этот поступок. Мужчина заявил, что совершал звонки, чтобы получить информацию и узнать, сколько мест запросили в моргах. Ролик набрал множество дизлайков.
Блогеры подливали масло в огонь
К распространению слухов подключились популярные российские блогеры, которые имеют миллионы подписчиков. К ним относится Николай Соболев, ставший популярным после съемок с розыгрышами людей. Он сравнил пожар с аварией на Чернобыльской АЭС, когда, по его мнению, замалчивались масштабы трагедии.
Другой блогер Сергея Брокша заявлял о 500 погибших. О 400 жертвах сообщал Дмитрий Иванов, который более известен под псевдонимом kamikadze_d. Основатель одного из самых популярных пабликов "ВКонтакте", MDK, в котором почти 10 миллионов подписчиков, говорил о 350-400 погибших. Можно сказать, что мало кто не высказывался по этой ситуации. Все опубликованные видеозаписи набрали миллионы просмотров, однако каких-либо доказательств такого количества жертв нет.
Блогеры признали вину
Пользователи в Интернете начали критиковать блогеров, публиковавших недостоверную информацию. Свой ролик о 300 жертвах удалил Соболев. По данным СМИ, он заявил, что изначально подавал информацию как неподтвержденную.
Далее паблик MDK сообщил, что жертв было 64 и извинился за твиты, которые могли напугать пользователей. Слова извинения можно прочитать теперь и от других известных личностей. В том числе ведущая телепередачи "ДОМ-2" Ксения Бородина извинилась за то, что обнародовала фейк, касающийся трагедии. Она принесла извинения за то, что не поверила официальным данным МЧС о количестве погибших. По ее словам, она поддалась на провокации.
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