Нарушения этики депутатами решили не придавать огласке в Ростове

Напомним, ранее в скандале о сексуальных домогательствах сразу к нескольких журналисткам был обвинен депутат Леонид Слуцкий. После инцидента РБК приняло решение отозвать работающих в Госдуме РФ журналистов. При этом комиссия Госдумы РФ по этике нарушений в действиях депутатов не нашла.