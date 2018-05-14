rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 мая 2018, 10:49

Published 14 мая 2018, 10:49

Modified 1 октября, 14:29

Updated 1 октября, 14:29

Возобновилась реконструкция летней сцены у театра Горького — аэросъемка

14 мая 2018, 10:49
Сюжет
Новости Ростова
Рабочие приступили к реконструкции "Зеленого театра", расположенного за Театром имени Максима Горького в Ростове-на-Дону, передает корреспондент RostovGazeta.

Сцена стоит в разбитом состоянии с 90-х годов. Инвестор еще в 2016 году обещал к лету 2017 года восстановить летнюю сцену за 110 миллионов рублей, однако не уложился в срок.

Причины проблем не озвучивались.

#Новости Ростова#Видео
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика