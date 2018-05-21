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Posted 21 мая 2018, 10:28

Published 21 мая 2018, 10:28

Modified 1 октября, 15:24

Updated 1 октября, 15:24

Свалка мусора у Левенцковки – возможная причина вони в районе

21 мая 2018, 10:28
Жители микрорайона Левенцовка в Ростове постоянно жалуются на неприятный запах, но найти и ликвидировать его источник пока не удается.

Оказывается, недалеко от нового района расположена огромная мусорная свалка, запах от которой даже в безветренную погоду распространяется на большое расстояние.

Застройщик признал проблему с неприятными запахами, но считает ответственными за нее власти и не собирается никак решать, следует из ответа компании на запрос RostovGazeta.

Микрорайон Левенцовский возводит группа компаний "Интеко". В центре Ростова-на-Дону компания также строит ЖК "Акварель". Помимо Ростова, компания возводит дома в Москве и Санкт-Петербурге.

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