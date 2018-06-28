Альфа-Банк прокредитовал "МРСК Юга" на 3 млрд руб

"МРСК Юга" намерена направить полученные средства на осуществление рефинансирования своих обязательств перед кредиторами. Как отметил член Правления и соруководитель блока «Корпоративно-инвестиционный банк» Максим Першин, Альфа-Банк заинтересован в расширении взаимовыгодного сотрудничества с крупнейшими инфраструктурными предприятиями России. По словам Председатель Правления, Генерального директора ПАО «МРСК Юга» Бориса Эбзеева, полученные средства необходимы компании для оптимизации кредитного портфеля, а также снижения ставок по имеющимся договорам.