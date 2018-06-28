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Альфа-Банк прокредитовал "МРСК Юга" на 3 млрд руб

28 июня 2018, 21:08
"Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» («МРСК Юга»), которая является частью ПАО "Россети", получила кредит в размере 3 миллиардов рублей от Альфа-Банка, информирует финансовая организация.

"МРСК Юга" намерена направить полученные средства на осуществление рефинансирования своих обязательств перед кредиторами. Как отметил член Правления и соруководитель блока «Корпоративно-инвестиционный банк» Максим Першин, Альфа-Банк заинтересован в расширении взаимовыгодного сотрудничества с крупнейшими инфраструктурными предприятиями России. По словам Председатель Правления, Генерального директора ПАО «МРСК Юга» Бориса Эбзеева, полученные средства необходимы компании для оптимизации кредитного портфеля, а также снижения ставок по имеющимся договорам.

"Предоставленные Альфа-Банком заемные средства позволили обществу оптимизировать кредитный портфель, и в том числе, снизить процентную ставку по действующим договорам. В дальнейшем они также окажут поддержку в обеспечении надежности электросетевой инфраструктуры на территории присутствия ПАО «МРСК Юга», - подчеркнул Генеральный директор ПАО «МРСК Юга» Борис Эбзеев.

Напомним, в апреле 2018 года Альфа-Банк выиграл конкурс на предоставление кредитных ресурсов для энергетической компании ПАО “Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга”

ПАО "МРСК ЮГА" — лидер рынка оказания услуг по передаче электроэнергии в субъектах ЮФО. Осуществляет транспортировку электроэнергии на территории четырех субъектов Российской Федерации: Ростовской, Астраханской, Волгоградской областей и Республики Калмыкия. Входит в состав крупнейшей электросетевой компании России - ПАО "Россети".

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