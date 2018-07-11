НЭВЗ "разберется" с Ростехнадзором из-за утечки в СМИ

Все началось с того, что в распоряжении RostovGazeta оказались документы о проверке завода, которая завершилась в декабре прошлого года. Специалисты нашли 14 нарушений, они связаны с безопасностью работников завода. В компании выявили недоукомлектацию средствами индивидуальной защиты, изолирующими инструментами, предохранительными поясами, страховочными канатами, указателями напряжения для проверки фаз. Кроме того, не был разработан оперативный план пожаротушения.