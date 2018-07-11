НЭВЗ "разберется" с Ростехнадзором из-за утечки в СМИ

"Полученные вами документы не должны быть в открытом доступе, поэтому мы будем разбираться с Ростехнадзором, кто вам их дает", - заявила собеседница.
Все началось с того, что в распоряжении RostovGazeta оказались документы о проверке завода, которая завершилась в декабре прошлого года. Специалисты нашли 14 нарушений, они связаны с безопасностью работников завода. В компании выявили недоукомлектацию средствами индивидуальной защиты, изолирующими инструментами, предохранительными поясами, страховочными канатами, указателями напряжения для проверки фаз. Кроме того, не был разработан оперативный план пожаротушения.
От завода потребовали устранить все недочеты до 10 июля, однако 11 июля представитель предприятия рассказала, что устранена только большая часть нарушений. Семенюк добавила, что комиссия Ростехнадзора должна еще раз посетить компанию.
Также у издания есть документы, в которых сказано, что НЭВЗ в 2018 году планируют проверить МЧС, Минфин, Роспотребнадзор и Роструд.
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