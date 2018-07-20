Живущая в Ростовской области 94-летняя беженка получила гражданство России

"Ветеран ВОВ, беженка с Украины 94-летняя Раиса Шувар получила паспорт гражданина РФ. В Ростовскую область она перебралась в 2014 году и два года жила в пунктах временного размещения", - сказано в сообщении.
С 2016 года женщина находилась в приюте в Белокалитвинском районе. Ее обеспечили питанием, одеждой и оказывали медицинскую помощь.
Российское гражданство Шувар не могла получить из-за отсутствия документов. Сначала ей выдали временное разрешение на проживание в стране, а теперь она получила паспорт. Районная администрация поможет в оформлении пенсии.
Еще одна беженка, 82-летняя Елена Тимофеева, приехала в регион в 2015 году. У нее право на подачу заявления по выдаче вида на жительство в России наступит через год после выдачи разрешения на временное проживание. Его она получила 16 июля.
Ранее беженцы из Украины, которые живут в Батайске, пожаловались Владимиру Путину на сложность в получении документов. Президент поручил разобраться в ситуации.
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