Чистой водопроводной водой в России пользуются только жители Москвы и Петербурга

Кроме того, сейчас в центре внимания катастрофическая ситуация с мусорными полигонами. В 2018 году президенту России Владимиру Путину поступило около 25 тысяч обращений по вопросу свалок. По информации издания, яд с этих полигонов с дождями и таянием снега проникает в грунтовые воды, а далее - в реки.