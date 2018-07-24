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Чистой водопроводной водой в России пользуются только жители Москвы и Петербурга

24 июля 2018, 16:00
Среди всех регионов России абсолютно чистая вода подается только жителям Москвы и Санкт-Петербурга, сообщает издание "Новые известия".

"Печально обстоят дела в этой сфере в Вологодской, Костромской и Курганской областях. А в республиках Калмыкия, Дагестан, Мордовия и Новгородской области в 2017 году более 50% проб питьевой воды из водопроводов не соответствовали гигиеническим нормативам", - сказано в сообщении. Отмечается, что в России рекордсменом по объемам сброса сточных вод без очистки оказался Краснодар.

Примечательно, что в Москве не так давно закрыли шесть водоемов из 11, разрешенных для купания. Эксперты уверены, что в ближайшее время ситуация не изменится.

Кроме того, сейчас в центре внимания катастрофическая ситуация с мусорными полигонами. В 2018 году президенту России Владимиру Путину поступило около 25 тысяч обращений по вопросу свалок. По информации издания, яд с этих полигонов с дождями и таянием снега проникает в грунтовые воды, а далее - в реки.

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