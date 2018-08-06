Неделя в Ростове: расстрел режиссера, труп в "ботанике", голый философ

Новость о гибели ростовчанина и двух его коллег-журналистов на день стала одной из главных в федеральной повестке. Они приехали в Африку по заданию одной из медиа-структур Михаила Ходорковского расследовать деятельность российских частных военных компаний. По мнению экспертов и коллег погибших, именно организаторы поездки виноваты в гибели журналистов, так как не были соблюдены элементарные меры безопасности. Съемочная группа показала, что при себе имеет значительные суммы денег, которые и могли стать причиной банального ограбления. Провести расследование журналисты не успели, поэтому эта версия считается маловероятной. Известного режиссера из Ростова Александра Расторгуева, который погиб в ЦАР, должны похоронить во вторник в Москве.