Неделя в Ростове: расстрел режиссера, труп в "ботанике", голый философ

Новость о гибели ростовчанина и двух его коллег-журналистов на день стала одной из главных в федеральной повестке. Они приехали в Африку по заданию одной из медиа-структур Михаила Ходорковского расследовать деятельность российских частных военных компаний. По мнению экспертов и коллег погибших, именно организаторы поездки виноваты в гибели журналистов, так как не были соблюдены элементарные меры безопасности. Съемочная группа показала, что при себе имеет значительные суммы денег, которые и могли стать причиной банального ограбления. Провести расследование журналисты не успели, поэтому эта версия считается маловероятной. Известного режиссера из Ростова Александра Расторгуева, который погиб в ЦАР, должны похоронить во вторник в Москве.
Ростовская звезда журналов для взрослых Мария Лиман вновь засветилась в местной прессе после того, как была высмеяна подписчиками за философские размышления под очередной фотографией без одежды. Лиман сравнила свою жизнь с просмотром кинокартины и поеданием попкорна, из-за хруста которого некоторые вещи ускользают от ее внимания. Многие подписчики даже не попробовали разобраться, что именно имел ввиду философ и поспешили оставить язвительные комментарии. История учит, что многие гении были не поняты своими современниками, возможно потомки смогут понять истинное значение слов женщины, которая голыми фотографиями лишь пытается привлечь внимание к своему глубокому внутреннему миру. А еще Лиман обсудила с подписчиками возможность выпуска секс-куклы с ее лицом.
На минувшей неделе ростовчан шокировала новость об обнаружении трупа женщины в одном из городских мест отдыха - Ботаническом саду. Силовики попробовали замолчать случившееся, но социальные сети уже облетели фотографии самоубийства женщины, а работники учреждения подтвердили факт обнаружения тела. Позже выяснилось, что погибшая страдала от серьезной болезни, а также столкнулась с проблемами в личной жизни.