За полгода в ростовский аэропорт Платов поступило 948 заявлений о розыске багажа

В Ростове-на-Дону в новом аэропорту Платов оптимизировали поиск багажа, теперь его можно отследить на сайте. "На сайте добавлена новая опция по отслеживанию багажа. Она пригодится тем, чей багаж не прилетел вместе с пассажиром", - сказано в сообщении.