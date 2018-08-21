rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

За полгода в ростовский аэропорт Платов поступило 948 заявлений о розыске багажа

21 августа 2018, 13:22
В новый ростовский аэропорт Платов за первое полугодие 2018 года поступило 948 заявлений о розыске багажа, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

В Ростове-на-Дону в новом аэропорту Платов оптимизировали поиск багажа, теперь его можно отследить на сайте. "На сайте добавлена новая опция по отслеживанию багажа. Она пригодится тем, чей багаж не прилетел вместе с пассажиром", - сказано в сообщении.

Для отслеживания багажа необходимо перейти в соответствующий раздел на сайте, выбрать нужного перевозчика и нажать на логотип. После этого нужно указать номер, выданный при подаче заявления о пропаже.

Отмечается, что за первые шесть месяцев 2018 года пассажиры перевезли свыше 732 тысяч мест багажа.

р1

Материалы по теме
В ростовском аэропорту Платов увеличилось число регулярных направлений"Справедливая Россия" выступила против планов поднять тарифы ЖКХАэропорт "Платов" попался на нарушении налогового законодательства
#Новости#Общество
Подпишитесь
Депутат Водолацкий выступил за снос памятника донскому атаману-нацисту Краснову
Сегодня, 08:03
Юрист рассказал, как ростовчанам получить бронь от частичной мобилизации в 2022 году
Сегодня, 00:30
Ростовчанин забрызгал перцовым баллончиком оставившего на тротуаре машину водителя
Сегодня, 07:51
Ростовчанин разглядел на рублевой монете зоопарк и теперь продает ее за 50 млн рублей
Сегодня, 06:25
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28