За полгода в ростовский аэропорт Платов поступило 948 заявлений о розыске багажа

В Ростове-на-Дону в новом аэропорту Платов оптимизировали поиск багажа, теперь его можно отследить на сайте. "На сайте добавлена новая опция по отслеживанию багажа. Она пригодится тем, чей багаж не прилетел вместе с пассажиром", - сказано в сообщении.
Для отслеживания багажа необходимо перейти в соответствующий раздел на сайте, выбрать нужного перевозчика и нажать на логотип. После этого нужно указать номер, выданный при подаче заявления о пропаже.
Отмечается, что за первые шесть месяцев 2018 года пассажиры перевезли свыше 732 тысяч мест багажа.
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