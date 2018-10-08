Шахты оказались на последнем месте по уровню зарплат среди городов РФ

Posted 8 октября 2018, 18:31
Published 8 октября 2018, 18:31
Modified 17 сентября 2022, 15:28
Updated 17 сентября 2022, 15:28
Шахты находятся на последнем месте, рядом расположились Севастополь, Черкесск и Махачкала. В городе соотношение зарплаты и стоимости стандартного потребительского набора составило 1,32.
Получается, что средней зарплаты в донском городе хватает только на стандартный набор. Большинству местных жителей сложно накопить на машину и жилье, а также содержать детей.
Первые три места занимают Южно-Сахалинск, Салехард и Сургут. За ними идут Ханты-Мансийск и Москва. Так, в Южно-Сахалинске на среднюю зарплату можно приобрести 3,5 фиксированных набора товаров и услуг.
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